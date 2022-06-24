В РФ произошел пожар на электростанции, часть Бурятии и Забайкалья осталась без света. Видео

Об этом сообщил "Интерфакс".
В соцсетях начало распространяться видео пожара на ГРЭС.
Позже местные власти подтвердили происшествие, сообщает издание "Gazeta номер один". Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сказал, что на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего были отключены энергоблоки суммарной мощностью 604 МВт.
По его словам, под отключение попали 17 районов Бурятии, в том числе Улан-Удэ. "Интерфакс" пишет, что в соседнем Забайкалье без электроснабжения осталась Чита. Сбои зафиксированы также на Харанорской ГРЭС.
Луковников заявил, что в регионе началось поэтапное подключение электричества.
Гусиноозерская ГРЭС, как пишет ТАСС, является крупнейшей в Забайкалье электростанцией конденсационного типа и одним из крупнейших предприятий Бурятии. Станция обеспечивает электроэнергией потребителей из Бурятии и соседних регионов.