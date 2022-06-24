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В РФ произошел пожар на электростанции, часть Бурятии и Забайкалья осталась без света. Видео

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Пожар произошел на ГРЭС, которая обеспечивает электричеством Бурятию и соседние регионы
Пожар произошел на ГРЭС, которая обеспечивает электричеством Бурятию и соседние регионы
Скриншот: Gazeta Номер один / YouTube

23 июня на Гусиноозерской ГРЭС, находящейся в российской Бурятии, произошла авария, из-за которой массово отключили электроснабжение в нескольких районах Улан-Удэ (Бурятия) и части Забайкальского края.

Об этом сообщил "Интерфакс"

В соцсетях начало распространяться видео пожара на ГРЭС.

Позже местные власти подтвердили происшествие, сообщает издание "Gazeta номер один". Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сказал, что на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего были отключены энергоблоки суммарной мощностью 604 МВт. 

По его словам, под отключение попали 17 районов Бурятии, в том числе Улан-Удэ. "Интерфакс" пишет, что в соседнем Забайкалье без электроснабжения осталась Чита. Сбои зафиксированы также на Харанорской ГРЭС. 

Луковников заявил, что в регионе началось поэтапное подключение электричества. 

ВИДЕО
Видео:  Gazeta Номер один / YouTube
Контекст:

Гусиноозерская ГРЭС, как пишет ТАССявляется крупнейшей в Забайкалье электростанцией конденсационного типа и одним из крупнейших предприятий Бурятии. Станция обеспечивает электроэнергией потребителей из Бурятии и соседних регионов. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, электричество, электроэнергия, электроснабжение, Бурятия, соцсети, Забайкалье, происшествия, Улан-Удэ, сбои
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