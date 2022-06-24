В РФ произошел пожар на электростанции, часть Бурятии и Забайкалья осталась без света. Видео

Пожар произошел на ГРЭС, которая обеспечивает электричеством Бурятию и соседние регионы Скриншот: Gazeta Номер один / YouTube

Об этом сообщил "Интерфакс".

В соцсетях начало распространяться видео пожара на ГРЭС.

Позже местные власти подтвердили происшествие, сообщает издание "Gazeta номер один". Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сказал, что на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего были отключены энергоблоки суммарной мощностью 604 МВт.

По его словам, под отключение попали 17 районов Бурятии, в том числе Улан-Удэ. "Интерфакс" пишет, что в соседнем Забайкалье без электроснабжения осталась Чита. Сбои зафиксированы также на Харанорской ГРЭС.

Луковников заявил, что в регионе началось поэтапное подключение электричества.

ВИДЕО

Видео: Gazeta Номер один / YouTube