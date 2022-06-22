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В РФ произошел пожар на Новошахтинском НПЗ, принадлежавшем женам Медведчука и Козака

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Против Новошахтинского завода Украина в 2021 году ввела санкции
Против Новошахтинского завода Украина в 2021 году ввела санкции
Фото: dostavka-toplivo-spb.ru

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ произошел пожар. Об этом сообщило российское государственное пропагандистское агентство "Интерфакс" 22 июня со ссылкой на управление МЧС РФ по Ростовской области.

В МЧС утверждают, что возгорание произошло на площади 50 м², угрозы распространения пожара нет, никто не пострадал.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram опубликовало видео с места пожара.

В Twitter распространяется видео, на котором, предположительно, запечатлен момент удара по НПЗ. На нем виден беспилотник, который пикирует на территорию завода, после чего происходит взрыв.


Контекст:

Новошахтинский завод нефтепродуктов расположен вблизи города Новошахтинск Ростовской области РФ. Он был построен в 2009 году. В 2020 году предприятие вошло в рейтинг "200 крупнейших частных компаний России", который составила российская редакция журнала Forbes. Годовая выручка предприятия в 2019 году составила 142,7 млрд руб. ($1,9 млрд).

В марте 2021 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором сообщили, что 27 февраля 2014 года – в день захвата парламента Крыма российскими силовиками – жена пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская супруга пророссийского нардепа Тараса Козака Наталья Лавренюк стали совладельцами Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, получив 42% предприятия за $40 тыс.

Также, по данным журналистов, жены нардепов за $1 тыс. получили под контроль 60% фирмы "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России. Запасы этого крупного месторождения оцениваются почти в 137 млн тонн нефти.

Медведчук говорил, что нефтегазовым бизнесом жены управляет он.

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризмаПод санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Ему на три года ограничили торговые операции на территории Украины.

По данным СМИ, санкции против завода ввели, поскольку он обеспечивает нефтепродуктами временно оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО

Предприятие называло санкции незаконными и заявило, что не поставляло и не поставляет нефтепродукты и любые иные виды продукции на не подконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях. 

В апреле 2021 года "Интерфакс" сообщал, что новым владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов стал российский строительный подрядчик "Петон".

"Схемы" сообщали, что по состоянию на апрель 2021 года семьи Медведчука и Козака продолжали владеть компанией "НЗНП Трейд". Ее учредителями оставались Лавренюк (25%), АО "Ренессанс" Марченко (61%) и АО "Финконсалтпро" (14%).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Виктор Медведчук, пожар, Ростовская область, Новошахтинск, война России против Украины, Тарас Козак, Оксана Марченко
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