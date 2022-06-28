СБУ не дала российским спецслужбам "взломать" единый украинский телемарафон в День Конституции

Сообщается, что в канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, "для собственных деструктивных информационных операций".
По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, к новостной ленте прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
"Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить", – отметили в спецслужбе, предупредив, что подобные попытки могут повторяться.
Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны, напомнили в СБУ.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры, которых спонсирует правительство РФ.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума.