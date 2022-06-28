СБУ не дала российским спецслужбам "взломать" единый украинский телемарафон в День Конституции

Сообщается, что в канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, "для собственных деструктивных информационных операций".

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, к новостной ленте прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

"Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить", – отметили в спецслужбе, предупредив, что подобные попытки могут повторяться.

Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны, напомнили в СБУ.