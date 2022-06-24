Деркач был агентом разведки РФ, его завербовали в 2016-м – СБУ

С Деркачом лично работало высшее руководство ГРУ, а депутат успешно "осваивал" бюджеты, присваивая деньги оккупантов, утверждают в СБУ Фото: ru.wikipedia.org

По данным следствия, Деркач "курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины".

Как сообщили в спецслужбе, агентурная сеть, которую разрабатывали уже давно, была нейтрализована в начале полномасштабного вторжения России после задержания бывшего помощника Деркача – Игоря Колесникова. Как стало известно СБУ, Колесников был сотрудником ГРУ с позывным Ветеран и в связке ГРУ – Деркач исполнял роль связиста, а также финансового курьера.

Колесников (в мае суд уже объявил ему приговор по делу о государственной измене) после задержания согласился сотрудничать с обвинением, рассказал детали деятельности сети и ее планируемой роли в полномасштабной войне РФ против Украины.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ -- начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины.

"На реализацию своих планов ГРУ выделяло по $3–4 млн раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача", – заявили в СБУ.

По замыслу ГРУ, созданные Деркачом структуры при вхождении оккупантов в украинские населенные пункты должны были обеспечивать прохождение техники и "мирный вход в города".

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства.

"По инициативе СБУ в отношении народного депутата генеральным прокурором начато досудебное расследование", – резюмировали в спецслужбе.

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