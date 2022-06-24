ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Деркач был агентом разведки РФ, его завербовали в 2016-м – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
С Деркачом лично работало высшее руководство ГРУ, а депутат успешно "осваивал" бюджеты, присваивая деньги оккупантов, утверждают в СБУ
С Деркачом лично работало высшее руководство ГРУ, а депутат успешно "осваивал" бюджеты, присваивая деньги оккупантов, утверждают в СБУ
Фото: ru.wikipedia.org

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, которая должна была помочь врагу в захвате нашей страны. В нее входил народный депутат Андрей Деркач, сообщила 24 июня пресс-служба СБУ.

По данным следствия, Деркач "курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины".

Как сообщили в спецслужбе, агентурная сеть, которую разрабатывали уже давно, была нейтрализована в начале полномасштабного вторжения России после задержания бывшего помощника Деркача – Игоря Колесникова. Как стало известно СБУ, Колесников был сотрудником ГРУ с позывным Ветеран и в связке ГРУ – Деркач исполнял роль связиста, а также финансового курьера.

Колесников (в мае суд уже объявил ему приговор по делу о государственной измене) после задержания согласился сотрудничать с обвинением, рассказал детали деятельности сети и ее планируемой роли в полномасштабной войне РФ против Украины.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ -- начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины.

"На реализацию своих планов ГРУ выделяло по $3–4 млн раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача", – заявили в СБУ.

По замыслу ГРУ, созданные Деркачом структуры при вхождении оккупантов в украинские населенные пункты должны были обеспечивать прохождение техники и "мирный вход в города".

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства.

"По инициативе СБУ в отношении народного депутата генеральным прокурором начато досудебное расследование", – резюмировали в спецслужбе.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

США ввели против Деркача и еще ряда лиц санкции за попытку повлиять на выборы президента.

СНБО были введены санкции против Деркача 20 августа 2021 года, президент Зеленский ввел их в действие 23 августа.

Отец Александра Деркача, Леонид Деркач, с апреля 1998-го по февраль 2001 года руководил Службой безопасности Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, депутаты, разведка, ГРУ, вторжение, Андрей Деркач, политика, российская агрессия, война России против Украины, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (748990)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (183699)
3
Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем (116307)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (110686)
5
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (100764)
6
Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича (94456)
7
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (77327)
8
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (72241)
 
 
 
 