Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, которая всегда была рядом... Строил он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем", – написал Андрей Деркач.
Он сообщил, что отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске. В 1970 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского университета (по специальности "инженер-механик"). В 1973-м – высшие курсы КГБ СССР.
Работал на предприятии "Южмаш" (Днепропетровск), на предприятиях ракетной промышленности.
С 1972 года – в управлении КГБ СССР в Днепропетровской области. Был заместителем директора Павлоградского механического завода, начальником Павлоградского отдела КГБ.
С декабря 1992 года – руководитель Государственной службы Украины по вопросам технической защиты информации.
С августа 1994-го по июль 1995-го – первый замглавы СБУ.
С июля 1995-го по апрель 1998-го – председатель Государственной таможенной службы Украины.
С апреля 1998-го по февраль 2001 года – председатель Службы безопасности Украины.
В 2002–2006 годах был народным депутатом Украины IV созыва.