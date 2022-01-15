Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, которая всегда была рядом... Строил он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем", – написал Андрей Деркач.

Он сообщил, что отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.