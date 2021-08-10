Умер экс-нардеп Пидлисецкий

"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Подлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким", – написал мэр.

Согласно информации на сайте Львовского городского совета, Пидлисецкий – львовский политик и предприниматель, много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

На странице экс-нардепа сообщается, что проститься с ним можно 10 августа в 17.00 в Церкви святого Климентия Шептицкого, похоронное богослужение состоится там же в 11.00 11 августа.