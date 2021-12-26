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Умер лауреат Нобелевской премии мира, борец с апартеидом Десмонд Туту

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Туту был одним из самых известных южно-африканских борцов за права человека
Туту был одним из самых известных южно-африканских борцов за права человека
Фото: EPA

Лауреат Нобелевской премии мира 1984 года, архиепископ Англиканской церкви Десмонд Туту скончался на 91-м году жизни в госпитале в Кейптауне. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"Кончина архиепископа Туту – еще одна печальная глава в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые завещали нам освобожденную Южную Африку", – говорится в заявлении президента ЮАР.

По словам Роджера Фридмана, представителя Фонда интеллектуальной собственности Десмонда Туту, причиной смерти стали осложнения от рака, сообщает The Washington Post.

Туту – один из самых известных борцов с апартеидом, режимом правления белого меньшинства в ЮАР, существовавшим с конца 1940-х до 1994 года. Еще до падения режима апартеида, в 1984 году, Туту получил Нобелевскую премию мира.

В 1985 году его назначили епископом в Йоханнесбурге, а затем – архиепископом Кейптауна. В 1986 году он стал первым темнокожим, возглавившим Англиканскую церковь в ЮАР.

После избрания Нельсона Манделы президентом в 1994 году Туту возглавил Комиссию по установлению истины и примирению, созданную для расследования политически мотивированных преступлений времен расовой сегрегации. 

Он покинул пост архиепископа Кейптауна в 1996 году и получил почетный пост архиепископа-эмерита.

Установление демократического режима в Южной Африке – во многом его заслуга, а придуманное им выражение "Радужная страна", описывающее этнический состав Южной Африки после апартеида, стало вторым названием ЮАР, отмечает BBC.

Теги: смерть, права человека, демократия, некролог, ЮАР, президент
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