Политические изменения в Украине обернулись сужением гражданского пространства – доклад ООН по правам человека

По словам Ан-Нашиф, на подконтрольных правительству Украины территориях "политические и законодательные изменения в стране обернулись сужением гражданского пространства, а нападения на оппозиционные политические партии, их членов и сотрудников повлияли на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний и ассоциаций".
Представитель ООН отметила, что в Украине "в 2020–2021 годах были случаи преследования журналистов-расследователей и других работников СМИ, освещающих политические темы, в том числе связанные с коррупцией и введением ограничений в связи с пандемией COVID-19. Ан-Нашиф подчеркнула, что наказания за это никто не понес.
Она также осудила "безнаказанные угрозы и запугивания в отношении правозащитников, которые занимаются вопросами прав женщин, гендерного равенства, прав ЛГБТ, борьбы с коррупцией и защиты окружающей среды".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в декабре, что за 11 месяцев 2021 года к ней в связи с нарушениями конституционных прав обратились 61 тыс. граждан, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В основном люди жалуются омбудсмену на нарушение права на обращение в органы власти и доступ к публичной информации. Такие жалобы составили 35% от всех заявлений, поступивших от украинцев.