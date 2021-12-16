Политические изменения в Украине обернулись сужением гражданского пространства – доклад ООН по правам человека

По словам Ан-Нашиф, на подконтрольных правительству Украины территориях "политические и законодательные изменения в стране обернулись сужением гражданского пространства, а нападения на оппозиционные политические партии, их членов и сотрудников повлияли на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний и ассоциаций".

Представитель ООН отметила, что в Украине "в 2020–2021 годах были случаи преследования журналистов-расследователей и других работников СМИ, освещающих политические темы, в том числе связанные с коррупцией и введением ограничений в связи с пандемией COVID-19. Ан-Нашиф подчеркнула, что наказания за это никто не понес.

Она также осудила "безнаказанные угрозы и запугивания в отношении правозащитников, которые занимаются вопросами прав женщин, гендерного равенства, прав ЛГБТ, борьбы с коррупцией и защиты окружающей среды".