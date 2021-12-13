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ОБЩЕСТВО

Количество обращений к украинскому омбудсмену выросло на 38%

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Офис омбудсмена в 2020 году получил более 49 тыс. жалоб о нарушении прав человека
Офис омбудсмена в 2020 году получил более 49 тыс. жалоб о нарушении прав человека
Фото: Людмила Денисова / Facebook

За 11 месяцев 2021 года к уполномоченному Верховной Рады по правам человека обратились 61 тыс. граждан в связи с нарушением конституционных прав, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила 13 декабря в Facebook.

"Из 61 тыс. обратившихся заявителей 76% (46 112) – это люди трудоспособного возраста, которые не относятся ни к какой социальной (льготной) категории, то есть способны самостоятельно защищать свои права, однако не могут этого сделать законным способом и вынуждены обращаться к уполномоченному", – отметила она.

24% жалоб поступило от пенсионеров, переселенцев с оккупированных территорий Украины и лиц с инвалидностью, депутатов, студентов, детей.

В основном люди жалуются омбудсмену на нарушение права на обращение в органы власти и доступ к публичной информации. Такие жалобы составили 35% от всех заявлений, поступивших от украинцев.

Денисова подчеркнула, что в 2018 году о нарушении информационных прав сообщили 8,5 тыс. человек, в 2021 году – 21 тыс. По ее словам, рост числа заявителей обусловлен вооруженной агрессией РФ, пандемией COVID-19, а также реформами в области здравоохранения, образования и диджитализации.

"Показателен рост в 2,5 раза обращений от депутатов парламента и местных советов (в 2020 году – 164, в 2021-м – 592) не только в интересах других граждан, но и из-за нарушения собственных прав, половина из которых касается получения информации", – уточнила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/447459000068711

Контекст:

Офис омбудсмена Украины в 2020 году получил более 49 тыс. жалоб о нарушении прав человека. Денисовой поступило 48 405 сообщений о нарушении прав человека, это больше чем на 40% по сравнению с 2019 годом. Большинство сообщений касалось нарушений гражданских и политических прав – 50,3%, экономических, социальных и культурных прав – 22,1%.

Теги: Украина, права человека, Людмила Денисова, омбудсмен, пандемия, обращение
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