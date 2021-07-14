В ЮАР продолжаются крупнейшие протесты со времен падения апартеида. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В ЮАР продолжаются протесты из-за отказа
суда отменить тюремный срок бывшему президенту Джейкобу Зуме. В ходе беспорядков погибло 72 человека. Толпы людей грабят и поджигают торговые центры, банкоматы. В стране разграблено более 200 торговых центров. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что это крупнейшие беспорядки со времен падения апартеида в 1990-х годах. Об этом сообщило BBC News
. Фотографии ситуации в ЮАР опубликовало агентство EPA
.