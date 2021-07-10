Суд в ЮАР отказался выпустить на свободу экс-президента Зуму

Мотивируя свое решение, судья в деле Зумы Бхеки Мнгуни заявил, что отмена решения суда высшей инстанции не является юридически обоснованной. По его словам, в ЮАР нет власти выше, чем Конституционный суд, и его решения не могут быть отменены судом низшей инстанции.

Отмечается, что Зума находится в тюрьме с вечера 7 июля. Он обратился в высокий суд после того, как Конституционный суд Южной Африки 29 июня признал его виновным в неуважении к суду и приговорил к 15 месяцам заключения.

Решение Конституционного суда ЮАР последовало за отказом Зумы явиться в комиссию по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время его пребывания на посту президента. Зума неоднократно отрицал все обвинения.

Рассматривающий дело судья заявил, что Зума попытался подорвать легитимность Конституционного суда, проведя "политически мотивированную клеветническую кампанию" против него, комиссии и судебной власти.