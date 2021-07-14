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В ЮАР в беспорядках из-за заключения в тюрьму экс-президента погибло 45 человек

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Протесты начались 9 июля, когда суд оказался отменить тюремный срок для Зумы
Протесты начались 9 июля, когда суд оказался отменить тюремный срок для Зумы
Фото: EPA

В ЮАР с 9 июля продолжаются протесты из-за отказа суда отменить тюремный срок бывшему президенту Джейкобу Зуме. Об этом 13 июля сообщила Africa News.

Изначально протесты вспыхнули на территории проживания племен зулусов, откуда родом Зума. Вскоре беспорядки распространились и на бедные районы крупнейшего города страны Йоханнесбурга.

На данный момент известно о как минимум 45 жертвах.

Беспорядки сопровождаются грабежами и поджогами. SA News отмечает, что за пять дней задержаны 757 человек, большинство (453) – в провинции Гаутенг, также были задержания в провинции Квазулу-Натал (304).

Контекст:

Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009-го по 2018 год. Затем главу страны вынудили уйти в отставку представители его же партии "Африканский национальный конгресс" из-за причастности к коррупции.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что президент ЮАР нарушил конституцию, отказавшись выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома. Утверждалось, что Зума построил в своем имении бассейн и амфитеатр за $20 млн.

29 июня Конституционный суд Южной Африки признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам тюрьмы. Решение последовало за отказом Зумы явиться в комиссию по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции.

9 июля Высокий суд Питермарицбурга отклонил иск Зумы об отмене его тюремного срока.

Теги: протесты, тюрьма, беспорядки, ЮАР, погибшие, Джейкоб Зума
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