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Умер бывший командующий Сухопутными войсками Анатолий Пушняков

Пушняков полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого
Пушняков – полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого
Фото: mil.gov.ua

17 ноября в возрасте 67 лет умер генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, который в начале войны на Донбассе руководил Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Сухопутных войск.

"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1709778789224972

Причину смерти в сообщении не уточнили. 

Контекст:

Пушняков родился 3 марта 1954 года в поселке Кодыма Одесской области.

Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского, Национальную академию обороны.

Служил в Афганистане.

С 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (орден ІІІ степени – 2005, ІІ степени – 2013, I степени – 2015).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пушнякова, в числе других высокопоставленных украинских военнослужащих, за "геноцид русскоязычного населения" Донбасса. 
Теги: смерть, некролог, ВСУ, Анатолий Пушняков, военнослужащий, Сухопутные войска Украины
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