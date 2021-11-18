Умер бывший командующий Сухопутными войсками Анатолий Пушняков

"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.
Причину смерти в сообщении не уточнили.
Пушняков родился 3 марта 1954 года в поселке Кодыма Одесской области.
Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского, Национальную академию обороны.
Служил в Афганистане.
С 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года был командующим Сухопутными войсками ВСУ.
Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (орден ІІІ степени – 2005, ІІ степени – 2013, I степени – 2015).