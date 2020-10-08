В полиции назвали предварительную причину смерти троих военнослужащих в Житомирской области

На телах погибших в Житомирской области военнослужащих во время осмотра видимых следов насильственной смерти не выявили, отметила начальник отдела коммуникаций областной полиции Алла Ващенко.

Предварительная причина смерти трех военнослужащих в Житомирской области – отравление угарным газом. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций областной полиции Алла Ващенко, видео с ее комментарием опубликовано на канале полиции в YouTube.

Она отметила, что на телах погибших во время осмотра видимых следов насильственной смерти не выявили.

"Рассматриваются разные версии причин события. Одной из версий можно назвать отравление угарным газом, поскольку в квартире было установлено соответствующее оборудование, и возможно, утечка произошла из-за его временной неисправности", – сказала Ващенко.

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Видео: Поліція Житомирщини / YouTube

8 октября тела двух 23-летних военнослужащих из Сумской и Днепропетровской областей и их 20-летнего сослуживца из Черновцов обнаружили в квартире, которую они снимали в селе Новоивницкое Андрушевского района. Погибшие служили по контракту в воинской части в Андрушевском районе.