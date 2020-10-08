В Житомирской области нашли мертвыми трех военных – полиция

На телах двух военнослужащих из Сумской и Днепропетровской областей и их сослуживца из Черновцов не было признаков насильственной смерти, проинформировали в полиции Житомирской области.

Умершие служили в воинской части в Андрушевском районе Житомирской области, сообщили в полиции Фото: depositphotos.com

Командование сил логистики утром 8 октября сообщило в Facebook, что в одной из частей во время утреннего построения не было трех военных, которые служили по контракту.

Позже тела военнослужащих обнаружили в квартире, которую они снимали.

Как сообщили в полиции Житомирской области, тела трех мужчин нашли в селе Новоивницкое Андрушевского района. Повреждений на телах 23-летних военнослужащих из Сумской и Днепропетровской областей и их 20-летнего сослуживца из Черновцов не нашли.

Общественному в полиции подтвердили, что умершие служили в воинской части в Андрушевском районе. Номер части обнародуют после выяснения всех обстоятельств случившегося, проинформировали в Минобороны.