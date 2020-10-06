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ПРОИСШЕСТВИЯ

В воинской части под Киевом умер солдат, родители военнослужащих говорят о дедовщине

Военнослужащий Национальной гвардии Украины скончался 3 октября. По информации родителей солдат этой воинской части, один из старослужащих ударил его ногой в грудь, после чего оторвался тромб. В военной прокуратуре заявили о задержании подозреваемого.

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Фото: depositphotos.com

3 октября в воинской части 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в городе Вышгороде Киевской области, умер солдат. По информации ТСН, его избили. 

По словам родителей военнослужащих этой части, солдата заставили отжиматься, а затем один из сослуживцев ударил его ногой в грудь. После этого у жертвы издевательств якобы оторвался тромб. Собеседники ТСН говорили, что умерший служил всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, – уже год.

По их словам, неуставные отношения в этой воинской части носят регулярный характер.

В в/ч 3027 смерть бойца подтвердили. "Да, действительно, 3 октября умер военнослужащий. Сейчас военная прокуратура и ГБР проводят следствие", – сказал и.о. командира части Игорь Юрченко.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере сообщила на запрос телеканала, что подозреваемый уже задержан.

"По ранее установленным данным, мужчина ударил умершего не ногой, а рукой. На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства. Лицо, подозреваемое в совершении соответствующего преступления, задержано", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Теги: Национальная гвардия, Киевская область, военная прокуратура, Вышгород, военнослужащий
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