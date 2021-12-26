Умер экс-президент Греции Папульяс, возглавлявший страну на протяжении 10 лет

Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока, в 2005–2015 годах Фото: EPA

Действующий президент Катерина Сакелларопулу подчеркнула, что Папульяс "занимал должность президента Греческой Республики два срока подряд, решительно защищая социальную сплоченность и национальное единство".

"Его участие в Национальном сопротивлении и в борьбе против диктатуры определяло его темп, отражая его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры", – заявила президент.

Она отметила, что Папульяс был глубоким экспертом в области международной политики и во время пребывания в должности министра иностранных дел он способствовал тому, что "Греция приобрела особый вес и укрепила свою роль как фактор стабильности в регионе".

Папульяс родился 4 июня 1929 года. В период нацистской оккупации Греции он был еще гимназистом, но принимал участие в движении Сопротивления. Позднее написал книгу об истории движения Сопротивления в Греции. Получил юридическое образование.

В годы режима "черных полковников" (1967–1974) он сотрудничал с греческой редакцией радиостанции Deutsche Welle, регулярно выступал в эфире с обвинениями режима в преступлениях против прав человека.

В течение своей длительной политической карьеры Папульяс был членом партии ПАСОК и 26 лет работал депутатом в парламенте города Янина, дважды занимал должность главы МИД.

На заседании парламента 8 февраля 2005 года Папульяс был избран президентом республики. 3 февраля 2010 года был переизбран на высший пост в стране.