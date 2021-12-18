В Китае умерла старейшая жительница страны, власти утверждают, что ей было 135 лет

Сейити родилась 25 июня 1886 года и в 2013 году возглавила список старейших жителей Китая, составленный ассоциацией геронтологии и гериатрии.

Село Комушерик на западе страны, где родилась будущая долгожительница, известно тем, что в нем проживает много людей старше 90 лет, отмечает "Синьхуа".

Агентство пишет, что Сейити "жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти".