В Китае умерла старейшая жительница страны, власти утверждают, что ей было 135 лет

Сейити родилась 25 июня 1886 года и в 2013 году возглавила список старейших жителей Китая, составленный ассоциацией геронтологии и гериатрии.
Село Комушерик на западе страны, где родилась будущая долгожительница, известно тем, что в нем проживает много людей старше 90 лет, отмечает "Синьхуа".
Агентство пишет, что Сейити "жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти".
Reuters утверждает, что старейшей жительницей мира является 118-летняя японка Канэ Танака.
По прогнозам Организации Объединенных Наций, число людей в возрасте 80 лет и старше увеличится на планете со 143 млн в 2019 году до 426 млн в 2050 году.