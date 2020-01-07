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Старейшая жительница планеты из Японии отпраздновала 117-й день рождения

В честь 117-летней японки Канэ Танаки устроили вечеринку в доме престарелых.

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Старейшая жительница планеты живет в Японии
Старейшая жительница планеты живет в Японии
Фото: ЕРА

Старейшая жительница планеты – японка Канэ Танака – отпраздновала свой 117-й день рождения, сообщило 6 января The Mainichi.

В честь Танаки устроили вечеринку в доме престарелых. Виновнице торжества понравился большой торт, пишет издание.

Жительницу Японии внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Танака – седьмой ребенок в семье, родилась 2 января 1903 года. Сейчас женщина несколько раз в день встает с кресла и передвигается с помощью сиделки. Она увлекается каллиграфией и, как рассказывает ее 69-летняя племянница, полна энергии.

Теги: Япония, рекорд, долгожитель, вечеринка
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