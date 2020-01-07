Старейшая жительница планеты из Японии отпраздновала 117-й день рождения

Старейшая жительница планеты – японка Канэ Танака – отпраздновала свой 117-й день рождения, сообщило 6 января The Mainichi.
В честь Танаки устроили вечеринку в доме престарелых. Виновнице торжества понравился большой торт, пишет издание.
Жительницу Японии внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Танака – седьмой ребенок в семье, родилась 2 января 1903 года. Сейчас женщина несколько раз в день встает с кресла и передвигается с помощью сиделки. Она увлекается каллиграфией и, как рассказывает ее 69-летняя племянница, полна энергии.