Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Экс-глава Nissan сбежал из Японии при помощи экс-бойца сил специального назначения армии США – СМИ

На борту частного самолета, на котором бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал в Турцию, находился Майкл Тейлор – бывший "зеленый берет", который в 2009 году помог вернуть из плена талибов в Афганистане репортера издания New York Times Дэвида Роде, пишет The Wall Street Journal.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гон сейчас находится в Ливане
Гон сейчас находится в Ливане
Фото: ЕРА

Сбежать из Японии бывшему главе Nissan Карлосу Гону, вероятно, помог бывший боец сил специального назначения армии США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. 

На борту частного самолета, на котором Гон прибыл в Турцию, находились два пассажира: оба – американцы. Среди них были Майкл Тейлор и Джордж Зайек. По данным издания, Тейлор является бывшим "зеленым беретом" (по цвету головного убора бойцов спецназа), он в 2009 году помог вернуть из плена талибов в Афганистане репортера издания New York Times Дэвида Роде.

Тейлор некоторое время отбывал наказание в тюрьме по делу о мошенничестве с контрактами Пентагона.

Второй пассажир самолета, Зайек, работал сотрудником службы безопасности в компаниях, связанных с Тейлором, пишет издание.

28 декабря частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На борту самолета были два больших черных контейнера, в одном из них были просверлены дырки.

По данным ливанского телеканала MTV, при побеге из Японии Гон использовал футляр из-под музыкального инструмента, а самолет, на котором экс-глава автомобильной компании покинул Токио, улетел в Турцию, после чего прибыл в Ливан.

В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу Гона из Японии.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Nissan Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.

Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

22 ноября стало известно, что совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

В декабре 2018 года прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).

Теги: США, Ливан, побег, Карлос Гон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
  "Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
Сын Собчак встал на лыжи
Сын Собчак встал на лыжи
Шейк засветила голые ягодицы на пляже
Шейк засветила голые ягодицы на пляже
  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео
  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS