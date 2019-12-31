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Экс-глава Nissan, которого обвиняют в финансовых нарушениях, сбежал из Японии в Ливан

Правоохранители Японии выясняют, как экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон мог покинуть страну, если он сдал свои паспорта для освобождения под залог. Гона обвиняют в финансовых нарушениях.

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По данным следствия, Гон декларировал не все заработки
По данным следствия, Гон декларировал не все заработки
Фото: ЕРА

Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон, которого в Токио обвиняют в финансовых нарушениях, сбежал из Японии в Ливан. Об этом со ссылкой на заявление Гона сообщило 31 декабря британское издание The Guardian.

Бывший руководитель автомобильной компании объяснил, что "не бежал от правосудия", а избежал "несправедливости и политического преследования". Гон заявил, что в Японии его держала в заложниках "фальсифицированная система правосудия".

Издание отмечает, что после побега Гона японские правоохранители проводят расследование, как экс-главе Nissan, у которого в связи с условиями освобождения под залог забрали все паспорта, удалось покинуть страну.

Один из адвокатов подтвердил, что у него находятся все три паспорта Гона, и выразил удивление побегом своего подзащитного.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.

Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

22 ноября стало известно, что совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

В декабре 2018 года прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).

Теги: Ливан, Япония, паспорт, побег, финансы, Nissan, Карлос Гон
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