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В Японии прокуратура выдала ордер на арест жены экс-главы Nissan Гона

В отделе специальных расследований прокуратуры Токио заявили, что жена бывшего главы компании Nissan Карлоса Гона Кэрол, вероятно, дала ложные показания в рамках дела о предполагаемых злоупотреблениях.

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Кэрол Гон, предположительно, находится с мужем в Ливане
Кэрол Гон, предположительно, находится с мужем в Ливане
Фото: ЕРА

Сегодня прокуратура Токио получила ордер на арест жены бывшего главы компании Nissan Карлоса Гона Кэрол. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

В отделе специальных расследований прокуратуры заявили, что жена Гона, вероятно, дала ложные показания в рамках дела о предполагаемых злоупотреблениях.

Предполагается, что 53-летняя Кэрол Гон сейчас находится в Ливане вместе с мужем, который сбежал из Японии в конце декабря. 

Суд в Японии принял решение конфисковать залог экс-главы Nissan в размере $14 млн.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Nissan Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

В ноябре 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

28 декабря Гон сбежал на частном самолете Bombardier Global Express. По данным ливанского телеканала MTV, при побеге из Японии Гон использовал футляр из-под музыкального инструмента, а самолет, на котором экс-глава автомобильной компании покинул Токио, улетел в Турцию, после чего прибыл в Ливан.

По данным The Wall Street Journal, сбежать Гону, вероятно, помог бывший боец сил специального назначения армии США.

Теги: Япония, прокуратура, Токио, побег, Nissan, Карлос Гон
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