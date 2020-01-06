Япония добивается возвращения из Ливана экс-главы Nissan

Генсек кабмина Японии Есихидэ Суга отметил, что намерен дипломатическими усилиями добиваться экстрадиции сбежавшего в Ливан экс-главы Nissan Карлоса Гона.

Япония пытается вернуть сбежавшего в Ливан бывшего главу компании Nissan Карлоса Гона, которого японская прокуратура обвиняет в финансовых нарушениях. Об этом 6 января заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает NHK.

По его словам, экстрадиции он намерен добиваться дипломатическими усилиями.

В своем заявлении Суга подчеркнул, что Гон покинул Японию незаконно, и пообещал реакцию на это.

64-летний Гон является фигурантом дела о нарушении закона о финансовых инструментах, его подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

Экс-глава автомобильной компании находился под домашним арестом в своем доме в Токио, когда 29 декабря 2019 года ему удалось на частном самолете улететь в Турцию, после чего прибыть в Ливан, чьим гражданином он также является. Гону помогали несколько человек.

Багаж, в котором прятался Гон при вылете из Японии, не был проверен сканером.

По данным The Wall Street Journal, сбежать Гону, вероятно, помог бывший боец сил специального назначения армии США.

В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу Гона из Японии.