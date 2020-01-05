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В японском аэропорту не досматривали багаж самолета, на котором сбежал Гон – СМИ

Из-за больших габаритов багажа частного самолета, на котором 28 декабря из Японии в Турцию сбежал бывший глава компании Nissan Карлос Гон, сотрудники аэропорта не смогли проверить его рентгеном, сообщает телеканал NHK.

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Сейчас Гон находится на родине в Ливане
Сейчас Гон находится на родине – в Ливане
Фото: ЕРА

В японском аэропорту не проводили предполетный досмотр с рентгеновским сканированием крупногабаритных ящиков при их загрузке на частный самолет, на котором сбежал в Турцию бывший глава компании Nissan Карлос Гон. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.

Досмотр не проводился потому, что размеры ящиков были слишком большими и их габариты не помещались в устройство рентгеновского сканирования.

Длина ящиков превышала 1 метр. Полиция подозревает, что Гон мог находиться в одном из этих ящиков. 

28 декабря частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На борту самолета были два больших черных контейнера, в одном из них были просверлены дырки.

По данным ливанского телеканала MTV, при побеге из Японии Гон использовал футляр из-под музыкального инструмента, а самолет, на котором экс-глава автомобильной компании покинул Токио, улетел в Турцию, после чего прибыл в Ливан.

По данным The Wall Street Journal, сбежать Гону, вероятно, помог бывший боец сил специального назначения армии США.

В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу Гона из Японии.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Nissan Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.

Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

22 ноября 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

В декабре прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).

Теги: Турция, Ливан, Япония, самолет, аэропорт, побег, Nissan, Карлос Гон
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