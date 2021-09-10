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ПОЛИТИКА

Деркач заявил, что в Раде продолжит работу его депутатское объединение "Запрещено запрещать"

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Андрей Деркач: "Новая" власть творчески развила и углубила существовавшие подходы
Андрей Деркач: "Новая" власть творчески развила и углубила существовавшие подходы
Фото: Андрей Деркач / Faceboоk

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач считает, что в Украине в последнее время "как-то слишком много насобиралось запретов". Об этом он написал 9 сентября в своем Telegram.

"С коллегами восстановили межфракционное объединение "На защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать" (Forbidden To Forbid). Как-то слишком много насобиралось в последнее время запретов в Украине. Такое же объединение существовало с 2016 года в Верховной Раде предыдущего созыва – в каденцию пятого президента Украины. Казалось, что с приходом к власти [президента Владимира] Зеленского в нем больше не будет необходимости. Но нет. "Новая" власть давно не чурается методов предшественников в борьбе за бизнес и контроль медиа. Более того – она творчески развила и углубила существовавшие подходы", – написал политик.

Он считает, что в Украине необходимо бороться за конституционные права, так как власть их нарушает.

"Закрытие СМИ и преследование журналистов, блокирование протестов, преследование политических оппонентов и зачистка оппозиции, использование правоохранителей в политической борьбе, нарушение избирательных прав вынужденных переселенцев, дискриминация по религиозным признакам, внесудебные расправы с неугодными, нарушения права на свободу слова и свободу мнения. Вот только предварительный перечень нарушений или, точнее, преступлений против украинцев при "новой" власти. Мы, участники объединения "Запрещено запрещать" (Forbidden to Forbid) из разных фракций и депутатских групп, используя все доступные нам законные методы, будем бороться за права восстановление конституционных прав граждан Украины", – резюмировал Деркач.

Контекст:

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

США ввели против Деркача и еще ряда лиц санкции за попытку повлиять на выборы президента.

СНБО ввел санкции против Деркача 20 августа, президент Зеленский ввел их в действие 23 августа.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Андрей Деркач
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