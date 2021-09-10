Деркач заявил, что в Раде продолжит работу его депутатское объединение "Запрещено запрещать"

"С коллегами восстановили межфракционное объединение "На защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать" (Forbidden To Forbid). Как-то слишком много насобиралось в последнее время запретов в Украине. Такое же объединение существовало с 2016 года в Верховной Раде предыдущего созыва – в каденцию пятого президента Украины. Казалось, что с приходом к власти [президента Владимира] Зеленского в нем больше не будет необходимости. Но нет. "Новая" власть давно не чурается методов предшественников в борьбе за бизнес и контроль медиа. Более того – она творчески развила и углубила существовавшие подходы", – написал политик.

Он считает, что в Украине необходимо бороться за конституционные права, так как власть их нарушает.

"Закрытие СМИ и преследование журналистов, блокирование протестов, преследование политических оппонентов и зачистка оппозиции, использование правоохранителей в политической борьбе, нарушение избирательных прав вынужденных переселенцев, дискриминация по религиозным признакам, внесудебные расправы с неугодными, нарушения права на свободу слова и свободу мнения. Вот только предварительный перечень нарушений или, точнее, преступлений против украинцев при "новой" власти. Мы, участники объединения "Запрещено запрещать" (Forbidden to Forbid) из разных фракций и депутатских групп, используя все доступные нам законные методы, будем бороться за права восстановление конституционных прав граждан Украины", – резюмировал Деркач.