Бывший сотрудник КГБ. Задержан агент РФ – корректировщик российских ударов по Яворовскому полигону – СБУ

Так, контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетные удары по столице. После проведения обстрелов он "докладывал" об их результатах своему куратору и присылал ему фотоматериалы с мест происшествия.
В СБУ подчеркнули, что среди объектов, по которым целился враг, был стратегически важный оборонный завод.
"Агентом захватчиков оказался работник одного из машиностроительных предприятий. Среди своих коллег он поддерживал агрессоров и отрицал их преступления, в том числе обстрелы украинских городов", – сказано в сообщении.
Кроме того, в конце июня контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону во Львовской области.
В спецслужбе установили, что информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он отправлял куратору через специальный скрытый чат в Telegram-канале.
В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Львовская областная прокуратура 28 июня уточнила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Издание Zaxid.net со ссылкой на областную прокуратуру пишет, что речь идет о 71-летнем львовянине.
В результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погиб 61 военнослужащий и еще 147 получили ранения, напоминают в СБУ.
Ракетная атака по Львовской области была осуществлена утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова. "Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.
25 июня глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по неназванному военному объекту на территории Яворовского района шестью ракетами, две из которых сбила украинская ПВО.