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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший сотрудник КГБ. Задержан агент РФ – корректировщик российских ударов по Яворовскому полигону – СБУ

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В результате ударов оккупантов по Яворовскому полигону погибло более 50 человек, российские ракеты наводил экс-сотрудник КГБ
В результате ударов оккупантов по Яворовскому полигону погибло более 50 человек, российские ракеты наводил экс-сотрудник КГБ
Фото: Геращенко Ірина / Telegram

Служба безопасности Украины задержала российских агентов, которые корректировали ракетные удары оккупантов по стратегически важному военному заводу в Киеве и Яворовскому полигону (Львовская область), сообщает 28 июня пресс-служба СБУ.

Так, контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетные удары по столице. После проведения обстрелов он "докладывал" об их результатах своему куратору и присылал ему фотоматериалы с мест происшествия.

В СБУ подчеркнули, что среди объектов, по которым целился враг, был стратегически важный оборонный завод.

"Агентом захватчиков оказался работник одного из машиностроительных предприятий. Среди своих коллег он поддерживал агрессоров и отрицал их преступления, в том числе обстрелы украинских городов", – сказано в сообщении.

Кроме того, в конце июня контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

В спецслужбе установили, что информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он отправлял куратору через специальный скрытый чат в Telegram-канале.

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Российский агент – бывший сотрудник КГБ. Фото: lviv.gp.gov.ua.

В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Львовская областная прокуратура 28 июня уточнила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Издание Zaxid.net со ссылкой на областную прокуратуру пишет, что речь идет о 71-летнем львовянине.

В результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погиб 61 военнослужащий и еще 147 получили ранения, напоминают в СБУ.

Контекст:

Ракетная атака по Львовской области была осуществлена утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова. "Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.

25 июня глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по неназванному военному объекту на территории Яворовского района шестью ракетами, две из которых сбила украинская ПВО.

Теги: Россия, Киев, Львов, СБУ, Украина, КГБ, Львовская область, полигон, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Яворовский полигон, ракета, Служба безопасности Украины
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