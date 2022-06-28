Бывший сотрудник КГБ. Задержан агент РФ – корректировщик российских ударов по Яворовскому полигону – СБУ

В результате ударов оккупантов по Яворовскому полигону погибло более 50 человек, российские ракеты наводил экс-сотрудник КГБ Фото: Геращенко Ірина / Telegram

Так, контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетные удары по столице. После проведения обстрелов он "докладывал" об их результатах своему куратору и присылал ему фотоматериалы с мест происшествия.

В СБУ подчеркнули, что среди объектов, по которым целился враг, был стратегически важный оборонный завод.

"Агентом захватчиков оказался работник одного из машиностроительных предприятий. Среди своих коллег он поддерживал агрессоров и отрицал их преступления, в том числе обстрелы украинских городов", – сказано в сообщении.

Кроме того, в конце июня контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

В спецслужбе установили, что информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он отправлял куратору через специальный скрытый чат в Telegram-канале.

Российский агент – бывший сотрудник КГБ. Фото: lviv.gp.gov.ua.

В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Львовская областная прокуратура 28 июня уточнила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Издание Zaxid.net со ссылкой на областную прокуратуру пишет, что речь идет о 71-летнем львовянине.

В результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погиб 61 военнослужащий и еще 147 получили ранения, напоминают в СБУ.