Зеленский об отставке Баканова: Захотел бы уволить – уже бы уволил

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас", – заявил Зеленский.
Он уточнил, что инспекция начата по причине того, что "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".
"По разным причинам. Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа – подчеркиваю: любого – зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", – сказал он.
Зеленский при этом добавил, что полностью поддерживает реформу СБУ. Как подчеркнул украинский лидер, реформы Украина делает "для себя, а не для ЕС".
Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб.
О недовольстве работой Баканова 2 июня сообщала, ссылаясь на источники, "Украинская правда". "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти... Где-то в марте в Офисе [президента] уже были аккуратные разговоры о том, что Ваню нужно снимать. Сейчас этот вопрос как-то затих", – говорил собеседник СМИ из окружения Зеленского.
23 июня о том, что Зеленский хочет уволить Баканова, так как в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками, написало Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к Зеленскому, а также на неназванного западного дипломата, консультировавшего Киев в вопросах реформирования СБУ.
Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в КСУ Федор Вениславский 25 июня опроверг информацию о возможной замене главы СБУ.