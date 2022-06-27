Зеленский об отставке Баканова: Захотел бы уволить – уже бы уволил

Зеленский пока не думал увольнять Баканова, но в СБУ, как и в других органах, инициирована инспекция по действиям ведомства перед российским вторжением Фото: ssu.gov.ua

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас", – заявил Зеленский.

Он уточнил, что инспекция начата по причине того, что "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".

"По разным причинам. Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа – подчеркиваю: любого – зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", – сказал он.

Зеленский при этом добавил, что полностью поддерживает реформу СБУ. Как подчеркнул украинский лидер, реформы Украина делает "для себя, а не для ЕС".