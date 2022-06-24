Зеленский, вероятно, хочет уволить Баканова – CМИ

По информации СМИ, Зеленский хочет заменить Баканова на "кого-то более подходящего" для работы на должности главы СБУ в военное время.

Собеседники Politico утверждают, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. Сейчас, по словам источника, на посту главы СБУ нужен человек с навыками антикризисного управления. У Баканова таких умений, по оценке собеседников журналистов, нет.

Старые друзья Зеленский и Баканов сейчас крайне редко общаются, и только по государственным делам, говорят источники издания. Зеленский якобы беспокоится, каким будет эффект от увольнения Баканова.

Озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которые могли стоить потери Херсона. Среди них названы имена экс-главы Херсонского управления СБУ Сергея Криворучко и его помощника Игоря Садохина, а также экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Зеленский называл антигероями Криворучко и Наумова. Он лишил обоих генеральских званий. Как пишет Politico, Криворучко вопреки приказу Зеленского сказал эвакуироваться из Херсона офицерам областного управления. Его помощник Садохин, рассказывали в Офисе президента Украины, был арестован в марте. "По предварительным данным, он передавал данные о системе [минных] полей, вообще о системе обороны и даже наводил российскую авиацию на украинские подразделения", – сообщал советник главы ОП Алексей Арестович.

Наумов покинул Украину до начала полномасштабного вторжения, он арестован в Сербии, Криворучко и Садохина арестовали в Украине, всем троим объявили о подозрении в госизмене, пишет издание.

О недовольстве работой Баканова 2 июня сообщала, ссылаясь на источники, "Украинская правда".

"Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти. А он – глава Службы безопасности, понимаете?! Где-то в марте в офисе уже были аккуратные разговоры о том, что Ваню нужно снимать. Сейчас этот вопрос как-то затих, потому что часть дел Баканов передал своему первому заместителю [Василию] Малюку. Но это не значит, что вопрос о его увольнении не появится снова", – говорил собеседник СМИ из окружения Зеленского.

Большинство операций СБУ проводятся под контролем Офиса президента, утверждают собеседники Politico. По информации "Украинской правды", Малюк считается кандидатом для замены Баканова на должности главы СБУ. Малюк – близкий человек к главе ОП Андрею Ермаку и его заместителю Олегу Татарову, рассказали источники "Украинской правды".