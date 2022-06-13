Баканов встретился с Бринк. Обсудили угрозы для СБУ и поддержку от США

Бринк: Это в наших национальных интересах – обеспечить мир и стабильность в Европе Фото: ssu.gov.ua

Глава СБУ подчеркнул, что Украина высоко ценит предоставленную США беспрецедентную финансовую, военную и санкционную поддержку против российской агрессии.

"Мы продолжаем делать все возможное для освобождения украинских территорий. И нашему государству по-прежнему нужна мощная поддержка международных партнеров", – сказал Баканов.

В свою очередь посол подтвердила готовность продолжать плодотворное взаимодействие с украинским правительством.

"Мы понимаем, что для Украины это война на выживание, а для США борьба украинского народа – это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом", – сказала Бринк.

Она подчеркнула, что если РФ не заплатит высокую цену за свои действия, под угрозой окажется существование и других мирных демократий, что будет означать конец международного порядка, основанного на правилах.

"Как отметил президент Джо Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту – это не просто правильная позиция. Это также в наших национальных интересах – обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы – это неправильный подход", – отметила Бринк.

В своем Twitter она также процитировала эти слова и добавила, что было приятно познакомиться с главой СБУ.

Great to meet @ServiceSSU Head Bakanov - I emphasized President Biden’s message that supporting Ukraine is not only the right thing to do, it is in our vital national interest to ensure a peaceful and stable Europe and to make it clear that might does not make right. pic.twitter.com/P7oCg1w9ey — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)