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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Баканов встретился с Бринк. Обсудили угрозы для СБУ и поддержку от США

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Бринк: Это в наших национальных интересах обеспечить мир и стабильность в Европе
Бринк: Это в наших национальных интересах – обеспечить мир и стабильность в Европе
Фото: ssu.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал послу США Бриджит Бринк о вызовах и угрозах, с которыми столкнулась спецслужба во время полномасштабного вторжения России. Об их встрече сообщает пресс-центр СБУ.

Глава СБУ подчеркнул, что Украина высоко ценит предоставленную США беспрецедентную финансовую, военную и санкционную поддержку против российской агрессии. 

"Мы продолжаем делать все возможное для освобождения украинских территорий. И нашему государству по-прежнему нужна мощная поддержка международных партнеров", – сказал Баканов.

В свою очередь посол подтвердила готовность продолжать плодотворное взаимодействие с украинским правительством.

"Мы понимаем, что для Украины это война на выживание, а для США борьба украинского народа – это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом", – сказала Бринк. 

Она подчеркнула, что если РФ не заплатит высокую цену за свои действия, под угрозой окажется существование и других мирных демократий, что будет означать конец международного порядка, основанного на правилах.

"Как отметил президент Джо Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту – это не просто правильная позиция. Это также в наших национальных интересах – обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы – это неправильный подход", – отметила Бринк.

В своем Twitter она также процитировала эти слова и добавила, что было приятно познакомиться с главой СБУ. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. 2 июня она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.

Посол называла в числе своих главных приоритетов в работе помощь Украине в защите от российской агрессии и восстановлении после войны. 

Теги: США, СБУ, война России против Украины, Иван Баканов, Бриджит Бринк
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