Байден очень уважает Зеленского и его лидерство во время войны – посол Бринк

Бринк: Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией Фото: EPA

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией. Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время этой войны", – заявила дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден заявил 10 июня, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну.

"Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он напомнил также, что Зеленский просил ввести превентивные санкции против РФ.