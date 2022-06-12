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Байден очень уважает Зеленского и его лидерство во время войны – посол Бринк

Бринк: Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией
Бринк: Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией
Фото: EPA

Президент США Джо Байден очень уважает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя заявление Байдена, что Зеленский "не хотел слышать" его предупреждений по поводу полномасштабного вторжения РФ. Комментарий "Украинской правде" 11 июня передало посольство США в Киеве.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией. Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время этой войны", – заявила дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден заявил 10 июня, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. 

"Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он напомнил также, что Зеленский просил ввести превентивные санкции против РФ.

Контекст:

Информация  о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину начала распространяться в западных СМИ оченью 2021 года. Позже о такой вероятности говорил ряд западных чиновников.

В частности, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, посольство США, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бриджит Бринк
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