Байден очень уважает Зеленского и его лидерство во время войны – посол Бринк

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией. Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время этой войны", – заявила дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден заявил 10 июня, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну.
"Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он напомнил также, что Зеленский просил ввести превентивные санкции против РФ.
Информация о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину начала распространяться в западных СМИ оченью 2021 года. Позже о такой вероятности говорил ряд западных чиновников.
В частности, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.