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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обсуждать слухи о замене руководителя СБУ преждевременно – Вениславский

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По словам Вениславского, в парламенте есть вопросы "к отдельным представителям сектора безопасности и обороны", но не к руководителям
По словам Вениславского, в парламенте есть вопросы "к отдельным представителям сектора безопасности и обороны", но не к руководителям
Фото: president.gov.ua

Нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в КСУ Федор Вениславский опроверг информацию о том, что планируется замена главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".

"У меня на данный момент нет информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, которые кто-то пытается подать как от приближенных источников, я думаю, преждевременно", – сказал Вениславский.

По его словам, этот вопрос в парламентском комитете по нацбезопасности не рассматривался.

В то же время Вениславский отметил, что у членов профильного комитета действительно есть вопросы к эффективности в условиях войны "отдельных представителей сектора безопасности и обороны", но это не относится к руководителям.

"Если наберется критическая масса таких вопросов, то не исключено, что может быть инициирована их замена", – добавил нардеп.

Контекст:

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб.

О недовольстве работой Баканова 2 июня сообщала, ссылаясь на источники, "Украинская правда". "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти... Где-то в марте в офисе уже были аккуратные разговоры о том, что Ваню нужно снимать. Сейчас этот вопрос как-то затих", – говорил собеседник СМИ из окружения Зеленского.

23 июня о том, что Зеленский хочет уволить Баканова, так как в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками, написало Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к Зеленскому, а также на неназванного западного дипломата, консультировавшего Киев в вопросах реформирования СБУ.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Федор Вениславский, Служба безопасности Украины
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