Обсуждать слухи о замене руководителя СБУ преждевременно – Вениславский

По словам Вениславского, в парламенте есть вопросы "к отдельным представителям сектора безопасности и обороны", но не к руководителям Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".

"У меня на данный момент нет информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, которые кто-то пытается подать как от приближенных источников, я думаю, преждевременно", – сказал Вениславский.

По его словам, этот вопрос в парламентском комитете по нацбезопасности не рассматривался.

В то же время Вениславский отметил, что у членов профильного комитета действительно есть вопросы к эффективности в условиях войны "отдельных представителей сектора безопасности и обороны", но это не относится к руководителям.

"Если наберется критическая масса таких вопросов, то не исключено, что может быть инициирована их замена", – добавил нардеп.