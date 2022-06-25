Обсуждать слухи о замене руководителя СБУ преждевременно – Вениславский

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".
"У меня на данный момент нет информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, которые кто-то пытается подать как от приближенных источников, я думаю, преждевременно", – сказал Вениславский.
По его словам, этот вопрос в парламентском комитете по нацбезопасности не рассматривался.
В то же время Вениславский отметил, что у членов профильного комитета действительно есть вопросы к эффективности в условиях войны "отдельных представителей сектора безопасности и обороны", но это не относится к руководителям.
"Если наберется критическая масса таких вопросов, то не исключено, что может быть инициирована их замена", – добавил нардеп.
Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб.
О недовольстве работой Баканова 2 июня сообщала, ссылаясь на источники, "Украинская правда". "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти... Где-то в марте в офисе уже были аккуратные разговоры о том, что Ваню нужно снимать. Сейчас этот вопрос как-то затих", – говорил собеседник СМИ из окружения Зеленского.
23 июня о том, что Зеленский хочет уволить Баканова, так как в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками, написало Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к Зеленскому, а также на неназванного западного дипломата, консультировавшего Киев в вопросах реформирования СБУ.