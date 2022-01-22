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ПОЛИТИКА

Зеленский собрался менять Венедиктову, в числе кандидатов – Баканов – СМИ

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Венедиктова может быть как назначена министром юстиции, так и просто отправлена в отставку, утверждают источники "Телеграфа"
Венедиктова может быть как назначена министром юстиции, так и просто отправлена в отставку, утверждают источники "Телеграфа"
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Уже в ближайшее время Ирина Венедиктова может лишиться должности генерального прокурора, а на ее место, вероятно, назначат главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом пишет издание "Телеграф" со ссылкой на собственные источники в разных политических силах.

По словам источников, президент Владимир Зеленский недоволен поведением Венедиктовой в истории с подозрением и судом по выбору меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. В частности, речь идет о том, что Венедиктова "демонстративно ушла в отпуск" и подозрение Порошенко подписывал ее заместитель – как писали "Украинская правда" и "Ґрати", это был Алексей Симоненко. 

Уже после суда по избранию меры пресечения Венедиктова выступила с видеообращением, в котором заявила, что подозрение Порошенко в госизмене и содействии деятельности террористических организаций – "позиция Офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора"

Однако, как утверждает один из приближенных к ОП депутатов, "Зеленский настроен по ней отрицательно. Ее мог бы защитить [глава Офиса президента Андрей] Ермак, который и помог ей с назначением, но сейчас занят более важными делами".

В кресло генерального прокурора, возможно, посадят нынешнего главу СБУ Ивана Баканова, пишет "Телеграф". В СБУ вопросы издания оставили без комментариев, но несколько депутатов не под запись сказали, что Баканов уже давно не прочь уйти из спецслужбы. Его должность в этом сценарии, по словам источников, должен занять бывший уполномоченный президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ Роман Семенченко. 

По данным издания, обсуждаются сценарии как увольнения Венедиктовой "в никуда", так и назначения ее министром юстиции вместо Дениса Малюськи.

Глава Минюста в комментарии изданию по этому поводу сказал, что его "позиция была и остается неизменной": если президент или премьер-министр попросят его подать в отставку, он "без проблем" уйдет.

Контекст:

Согласно ст. 131-1 Конституции Украины, генерального прокурора назначает и увольняет с согласия Верховной Рады президент Украины. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку (таких случаев в истории Украины было всего два).

Венедиктова была назначена главой Офиса генпрокурора 17 марта 2020 года. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.

В мае она заявляла, что готова будет уйти в отставку, если так решит Верховная Рада или если она поступит "профессионально неэтично". "Для человека, который пришел из университета, достаточно свободолюбивой, достаточно взрослой женщины, я вам хочу сказать, что мое кресло электрическое. И я пришла в это кресло не держаться за него", – говорила она.

В декабре 2020 года Венедиктова выступила за ограничение возможности увольнения главы Офиса генпрокурора, чтобы его нельзя было "снять по политическим мотивам".

"Телеграф" летом 2021 года писал о возможной отставке Венедиктовой из-за того, что якобы в ОП недовольны отсутствием посадок и результатов по резонансным делам. Сообщалось, что этим вопросом занимается заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. "Українські новини" со ссылкой на источник писали, что Венедиктова в отставку уходить отказывалась, а Зеленский дал ей срок показать результаты работы до конца года.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев тогда эти слухи опровергал: "В команде [президента] нет претензий к работе генпрокурора. Исходя из результатов в расследовании антикоррупционных и других тяжких преступлений. Впервые за много лет Генпрокуратура стала выполнять координационную функцию всей правоохранительной сферы. Реформа Генпрокуратуры проходит успешно, а доверие граждан к институции растет".

Теги: СБУ, Министерство юстиции, прокуратура, Минюст, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, Андрей Смирнов, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак, назначение, Офис генпрокурора, Роман Семенченко, прокурор
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