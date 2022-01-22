Зеленский собрался менять Венедиктову, в числе кандидатов – Баканов – СМИ

Венедиктова может быть как назначена министром юстиции, так и просто отправлена в отставку, утверждают источники "Телеграфа" Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

По словам источников, президент Владимир Зеленский недоволен поведением Венедиктовой в истории с подозрением и судом по выбору меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. В частности, речь идет о том, что Венедиктова "демонстративно ушла в отпуск" и подозрение Порошенко подписывал ее заместитель – как писали "Украинская правда" и "Ґрати", это был Алексей Симоненко.

Уже после суда по избранию меры пресечения Венедиктова выступила с видеообращением, в котором заявила, что подозрение Порошенко в госизмене и содействии деятельности террористических организаций – "позиция Офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора".

Однако, как утверждает один из приближенных к ОП депутатов, "Зеленский настроен по ней отрицательно. Ее мог бы защитить [глава Офиса президента Андрей] Ермак, который и помог ей с назначением, но сейчас занят более важными делами".

В кресло генерального прокурора, возможно, посадят нынешнего главу СБУ Ивана Баканова, пишет "Телеграф". В СБУ вопросы издания оставили без комментариев, но несколько депутатов не под запись сказали, что Баканов уже давно не прочь уйти из спецслужбы. Его должность в этом сценарии, по словам источников, должен занять бывший уполномоченный президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ Роман Семенченко.

По данным издания, обсуждаются сценарии как увольнения Венедиктовой "в никуда", так и назначения ее министром юстиции вместо Дениса Малюськи.

Глава Минюста в комментарии изданию по этому поводу сказал, что его "позиция была и остается неизменной": если президент или премьер-министр попросят его подать в отставку, он "без проблем" уйдет.