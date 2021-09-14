Малюська: Я изучил, как пишется заявление об отставке. Это дело совсем не простое

Малюська отметил, что с президентом и ОП у него "нормальные рабочие" отношения Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министра попросили прокомментировать слухи о его возможном увольнении и уточнили, есть ли уже заявление об отставке в ящике его стола.

Малюська отметил, что "когда-то такая ситуация точно наступит, конечно", и подчеркнул, что на данный момент в отставку он не подавал.

"Но я некоторое время уделил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке", – добавил он, отметив, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков написал свое правильно.

Министр пояснил, что многие пишут "прошу уволить меня...", хотя парламент не увольняет министров, а только принимает отставку.

"Интересно, что даже ВРУ принимала постановления, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, когда "увольняла по собственному желанию" отдельных министров. Не та уже Верховная Рада, ой не та..." – заявил Малюська.

По его словам, уволенные таким образом министры могли бы иметь шанс на восстановление. "Но ведь, повторяю, Аваков свое правильно написал", – со смехом добавил чиновник.

Малюська также заявил, что никаких претензий к своей работе от депутатского корпуса не получал, а отношения как лично с президентом Владимиром Зеленским, так и с Офисом президента у него "нормальные рабочие".