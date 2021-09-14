ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Малюська: Я изучил, как пишется заявление об отставке. Это дело совсем не простое

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Малюська отметил, что с президентом и ОП у него "нормальные рабочие" отношения
Малюська отметил, что с президентом и ОП у него "нормальные рабочие" отношения
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что заявление об отставке не писал. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 14 сентября.

Министра попросили прокомментировать слухи о его возможном увольнении и уточнили, есть ли уже заявление об отставке в ящике его стола.

Малюська отметил, что "когда-то такая ситуация точно наступит, конечно", и подчеркнул, что на данный момент в отставку он не подавал.

"Но я некоторое время уделил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке", – добавил он, отметив, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков написал свое правильно.

Министр пояснил, что многие пишут "прошу уволить меня...", хотя парламент не увольняет министров, а только принимает отставку.

"Интересно, что даже ВРУ принимала постановления, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, когда "увольняла по собственному желанию" отдельных министров. Не та уже Верховная Рада, ой не та..." – заявил Малюська.

По его словам, уволенные таким образом министры могли бы иметь шанс на восстановление. "Но ведь, повторяю, Аваков свое правильно написал", – со смехом добавил чиновник.

Малюська также заявил, что никаких претензий к своей работе от депутатского корпуса не получал, а отношения как лично с президентом Владимиром Зеленским, так и с Офисом президента у него "нормальные рабочие".

Контекст:

Малюська возглавляет министерство юстиции с конца августа 2019 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.

Теги: Арсен Аваков, Министерство юстиции, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS