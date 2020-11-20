ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис президента Украины ищет замену Венедиктовой. Она не собирается уходить в отставку – СМИ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отказалась уходить в отставку. Такую позицию она сохранит, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский дал ей срок показать результаты работы до конца года, пишет агентство "Українські новини" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктова исполняла обязанности директора Госбюро расследований до назначения на пост генпрокурора Украины
Венедиктова исполняла обязанности директора Госбюро расследований до назначения на пост генпрокурора Украины 
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Офис президента Украины ищет замену генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Сама генпрокурор отказывается уходить в отставку, сообщил информированный источник агентству "Українські новини" 20 ноября. 

"Она отказалась уходить в отставку. Это ее позиция", – сказал он.

По его словам, Венедиктова намерена придерживаться такой позиции, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский дал ей срок до конца года показать результаты работы.

"Рассматривали кандидатуру [замглавы Офиса президента Андрея] Смирнова, но у него нет поддержки в парламенте", – привел подробности собеседник.

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором Украины 17 марта. Венедиктова несколько месяцев исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Представляя Венедиктову в Раде, Зеленский отмечал, что она может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.

До Венедиктовой должность генпрокурора Украины занимал Руслан Рябошапка. Он проработал на этой должности полгода. По мнению президента, он не показал результат.

Теги: отставка, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Андрей Смирнов, Офис президента Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Потап показал утро с Каменских
Потап показал утро с Каменских
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS