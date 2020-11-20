Офис президента Украины ищет замену Венедиктовой. Она не собирается уходить в отставку – СМИ

Офис президента Украины ищет замену генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Сама генпрокурор отказывается уходить в отставку, сообщил информированный источник агентству "Українські новини" 20 ноября.
"Она отказалась уходить в отставку. Это ее позиция", – сказал он.
По его словам, Венедиктова намерена придерживаться такой позиции, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский дал ей срок до конца года показать результаты работы.
"Рассматривали кандидатуру [замглавы Офиса президента Андрея] Смирнова, но у него нет поддержки в парламенте", – привел подробности собеседник.
Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором Украины 17 марта. Венедиктова несколько месяцев исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Представляя Венедиктову в Раде, Зеленский отмечал, что она может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.
До Венедиктовой должность генпрокурора Украины занимал Руслан Рябошапка. Он проработал на этой должности полгода. По мнению президента, он не показал результат.