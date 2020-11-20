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ОБЩЕСТВО

Венедиктова рассказала, сколько расследуется уголовных производств по делам Майдана

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-главам СБУ, МВД и Минобороны Украины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова: "Сейчас вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 лица"
Венедиктова: "Сейчас вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 лица"
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана. Прокуроры специального департамента Офиса генпрокурора Украины ведут процессуальное руководство в 60 уголовных производствах, заявила она в своем видеообращении 20 ноября. 

Указанные уголовные производства охватывают более 4300 эпизодов правонарушений. Генпрокурор сообщили, что 26 правоохранителям объявили о подозрении, в их числе два прокурора и десять следователей. Подозрения также получили три судьи и восемь гражданских лиц.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в узурпации власти. Такую же меру выбрали экс-главам СБУ, МВД  и Минобороны Украины.

"Им инкриминируют организацию в период с 18 по 20 февраля 2014 года умышленных убийств, покушений на убийства участников массовых акций протеста в центре Киева и террористический акт", – сказала Венедиктова.

Такие решения суда дают стороне обвинения возможность начать процесс экстрадиции вышеупомянутых экс-чиновников, добавила генпрокурор.

С начала расследования направлены 110 обвинительных актов в отношении 206 человек, сказала Венедиктова. По ее словам, дела Майдана суды рассматривают долго из-за нехватки персонала.  

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В расстрелах протестующих обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

С начала 2020 года следователи ГБР по делам Майдана привлекли к уголовной ответственности 34 человека, заявили в пресс-службе ГБР 16 сентября. Среди них – 22 правоохранителя, четыре судьи, два прокурора и шесть гражданских лиц.

Теги: МВД, СБУ, убийство, Майдан, Минобороны, обвинение, подозрение, Ирина Венедиктова
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