Богдан: Если бы не Микола Янович, Майдан был бы еще раньше

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что считает беглого украинского политика Николая Азарова одним из лучших премьер-министров в истории Украины.

Богдан сотрудничал с Азаровым в 2010–2014 годах. В это время Азаров возглавлял правительство, а Богдан был заместителем министра Кабинета Министров – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

"Я считаю, да [он был одним из лучших премьеров]. Я не хочу... Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Микола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Микола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше", – отметил Богдан.

Он убежден, что Азаров был честным чиновником.

"Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент [Виктор Янукович] давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно", – вспомнил Богдан.

Он сказал, что последний раз виделся с Азаровым еще до его отъезда в Россию.

"Давно. Очень давно. Ну тогда еще. Он уехал в Москву – и я его не видел", – рассказал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Азаров был главой украинского правительства с марта 2010-го по январь 2014 года. Во время Революции достоинства, в начале 2014 года, покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. В Украине он находится в розыске.

В 2019 году в интервью Гордону Азаров рассказал, что проживает в России в статусе политического беженца и сохраняет украинское гражданство.