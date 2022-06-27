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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы найдем всех, кто обеспечивает запуск ракет по Украине. Летчики, диспетчеры, техники – каждый ответит

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Зеленский оккупантам: Когда ваши ракеты бьют по жилым домам это военные преступления. Суд вот что вас всех ожидает
Зеленский – оккупантам: Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента, завил, что все причастные к нанесению ракетных ударов РФ по Украине понесут ответственность.

Зеленский рассказал, что 25 июня РФ за сутки выпустила по Украине 62 ракеты, часть из них была сбита ПВО. 26 июня ракетные удары по украинским городам продолжились, пострадали мирные люди. 

се летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде", – добавил он.

Контекст:

В ночь на 26 июня оккупанты обстреливали жилые районы Харькова и Харьковской области. В частности, ракета попала в жилой двухэтажный дом, двух жителей города госпитализировали.

Утром РФ нанесла ракетные удары по Киеву. Ракеты попали в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, частично разрушив три этажа, и оставили огромную воронку рядом с детским садом. Часть ракет сбила украинская ПВО.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, шестеро пострадали, в том числе семилетняя девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. По словам Зеленского, погибший – отец девочки. Ее мать, говорит президент, гражданка РФ. Она в состоянии средней тяжести, жизни девочки ничего не угрожает.

Также оккупанты в воскресенье нанесли два ракетных удара вблизи Черкасс (один человек погиб, еще пять травмированы) и атаковали Одесскую область (обе ракеты на подлете к Одессе сбила ПВО).

Согласно заявлениям украинских военных, по Киеву ракеты запускали из района Каспийского моря, по Одессе – с территории оккупированного Крыма. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Харьков, Черкассы, ПВО, Владимир Зеленский, преступление, обстрелы, ракеты, погибшие, пилот
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