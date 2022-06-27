Зеленский: Мы найдем всех, кто обеспечивает запуск ракет по Украине. Летчики, диспетчеры, техники – каждый ответит

Зеленский – оккупантам: Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что 25 июня РФ за сутки выпустила по Украине 62 ракеты, часть из них была сбита ПВО. 26 июня ракетные удары по украинским городам продолжились, пострадали мирные люди.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде", – добавил он.