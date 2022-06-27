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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил лидерам "Большой семерки", что сейчас не время для переговоров с Россией – AFP

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Зеленский считает, что время садиться с Россией за стол переговоров еще не наступило
Зеленский считает, что время садиться с Россией за стол переговоров еще не наступило
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к лидерам G7 заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию", сообщает 27 июня в Twitter французское агентство AFP.

Украинский лидер, указывает агентство со ссылкой на неназванного представителя французской делегации, ясно дал понять, что Украина хочет оказаться в сильной переговорной позиции перед возобновлением диалога с Россией.

Кроме того, Зеленский, обращаясь к участникам саммита, призвал лидеров "Большой семерки" усилить санкции против РФ и сделать все возможное, чтобы положить конец вторжению России в Украину до конца года.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, AFP
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