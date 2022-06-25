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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы не можем наслаждаться этим прекрасным летом – Россия украла у нас мир. Но мы не дадим российской войне сломить нас

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Зеленский: Оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир
Зеленский: Оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня призвал участников музыкального фестиваля Glastonbury в Великобритании "делиться чувством свободы", распространять правду о российской войне, помогать украинцам. Его обращение опубликовал Офис президента.

Зеленский отметил, что фестиваль в этом году возобновлен после двух лет перерыва из-за пандемии, которая "поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила".

"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир. Но! Мы не дадим российской войне сломить нас", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина хочет остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей и в других странах, и обратился к участникам фестиваля за поддержкой. 

"Glastonbury – это самая большая концентрация свободы в эти дни. И я прошу вас поделиться этим чувством со всеми, чья свобода – под ударом. Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир", – заявил Зеленский.

По его словам, чем больше людей присоединится к защите свободы и правды, тем скорее закончится российская война против Украины.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Glastonbury – ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится с 1970 года. В нем принимают участие многие мировые знаменитости. В 2022 году организаторы ожидают на фестивале более 200 тыс. гостей. В этом году в нем принимает участие и победившая в "Евровидении 2022" украинская группа Kalush Orchestra.

Теги: фестиваль, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, обращение, Glastonbury
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