Зеленский: Мы не можем наслаждаться этим прекрасным летом – Россия украла у нас мир. Но мы не дадим российской войне сломить нас

Зеленский: Оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что фестиваль в этом году возобновлен после двух лет перерыва из-за пандемии, которая "поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила".

"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир. Но! Мы не дадим российской войне сломить нас", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина хочет остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей и в других странах, и обратился к участникам фестиваля за поддержкой.

"Glastonbury – это самая большая концентрация свободы в эти дни. И я прошу вас поделиться этим чувством со всеми, чья свобода – под ударом. Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир", – заявил Зеленский.

По его словам, чем больше людей присоединится к защите свободы и правды, тем скорее закончится российская война против Украины.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)