"Это крутая возможность еще громче заявить об Украине". Kalush Orchestra выступит на престижном британском фестивале Glastonbury

"Это очень крутая возможность для нас еще громче заявить об Украине, привлечь еще больше внимания к войне, найти еще больше поддержки от европейцев и, наконец, еще раз повторить, что "Евровидению 2023" в Украине быть", – прокомментировал выступление группы в Великобритании фронтмен Олег Псюк, отмечается в релизе.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине. Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2022" занял британец Сэм Райдер.

Ткаченко, комментируя решение EBU, заявил, что Украина будет требовать его изменения.

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что он и команда, которая начала заниматься подготовкой к "Евровидению 2023" в Украине, разочарованы решением EBU.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также высказался по этому поводу, отметив, что "Евровидение 2023" должно состояться в Украине.

Glastonbury – ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится с 1970 года. В нем принимают участие многие мировые знаменитости. В 2022 году организаторы ожидают на фестивале более 200 тыс. гостей.