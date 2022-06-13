The Hardkiss выступит в Праге на одной сцене с Metallica в поддержку Украины

Мероприятие пройдет в Праге 22 июня.

"Покупая билеты на концерт Metallica полгода назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом? Мы планировали европейский тур, но думали ли мы, что он станет рупором, в который мы будем кричать о войне в Украине по всему миру? Какой-то сюрреалистический сон", – написала фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музыканты Metallica в мае сообщили, что собрали $1 млн для благотворительного фонда World Central Kitchen (WCK), который занимается организацией питания и раздачей продуктовых наборов для украинских беженцев.

Группа The Hardkiss была создана в 2011 году. Фронтвумен группы после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев.