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The Hardkiss выступит в Праге на одной сцене с Metallica в поддержку Украины

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Фронтвумен The Hardkiss Санина: Покупая билеты на концерт Metallica полгода назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом?
Фронтвумен The Hardkiss Санина: Покупая билеты на концерт Metallica полгода назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом?
Фото: the_hardkiss / Instagram

Украинская группа The Hardkiss выступит на одной сцене с американской группой Metallica в рамках фестиваля Prague Rock в поддержку Украины. Об этом 13 июня сообщается на странице коллектива в Instagram.

Мероприятие пройдет в Праге 22 июня. 

"Покупая билеты на концерт Metallica полгода назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом? Мы планировали европейский тур, но думали ли мы, что он станет рупором, в который мы будем кричать о войне в Украине по всему миру? Какой-то сюрреалистический сон", – написала фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музыканты Metallica в мае сообщили, что собрали $1 млн для благотворительного фонда World Central Kitchen (WCK), который занимается организацией питания и раздачей продуктовых наборов для украинских беженцев.

Группа The Hardkiss была создана в 2011 году. Фронтвумен группы после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев.

Теги: фестиваль, украинцы, война России против Украины, The Hardkiss, Metallica
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