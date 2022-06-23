"Дія" получила "Каннского льва" – Федоров

"Получили первого "Каннского льва" за "Дію". Бронзовой статуэткой "Дію" отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency", – написал он, отметив, что теперь Украина – "официально креативная цифровая страна".
Пресс-служба сервиса сообщала вчера, что "Дія" вошла в шорт-лист фестиваля в категории Creative Business Transformation в двух номинациях. В какой именно из номинаций приложение получило награду, Федоров не уточнил.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн.
В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.