"Дія" получила "Каннского льва" – Федоров

"Получили первого "Каннского льва" за "Дію". Бронзовой статуэткой "Дію" отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency", – написал он, отметив, что теперь Украина – "официально креативная цифровая страна".

Пресс-служба сервиса сообщала вчера, что "Дія" вошла в шорт-лист фестиваля в категории Creative Business Transformation в двух номинациях. В какой именно из номинаций приложение получило награду, Федоров не уточнил.