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"Дія" получила "Каннского льва" – Федоров

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"Дія" получила бронзовую статуэтку фестиваля
"Дія" получила бронзовую статуэтку фестиваля
Фото: Andriy Fedoriv / Facebook

Украинский сервис госуслуг "Дія" получил награду международного фестиваля рекламы и креативности "Каннские львы". Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram 22 июня.

"Получили первого "Каннского льва" за "Дію". Бронзовой статуэткой "Дію" отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency", – написал он, отметив, что теперь Украина – "официально креативная цифровая страна". 

Пресс-служба сервиса сообщала вчера, что "Дія" вошла в шорт-лист фестиваля в категории Creative Business Transformation в двух номинациях. В какой именно из номинаций приложение получило награду, Федоров не уточнил.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн

В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: фестиваль, приложение, награда, Михаил Федоров, приложение Дія, электронные услуги
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