Кабмин одобрил законопроект о растаможке автомобилей черед "Дію"

Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Кабмин передаст законопроект в Верховную Раду Фото: kmu.gov.ua

В ближайшее время Кабмин планирует передать документ в Верховную Раду.

"Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки – не более пяти минут", – сообщил он.

По его словам, законопроект устранит какие-либо схемы, коррупцию и манипуляции с ценами на авто при их растаможке. Также таможенники не будут влиять на формулу растаможки, так как ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность.

"Также наш законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для автомобилей с гибридными двигателями. В рамках Украинского зеленого курса — это и забота о нашей экологии, и более чистый воздух. [...] У нового сервиса фактически нет аналогов в мире и демонстрирует желание государства делать все максимально удобно и прозрачно для людей", – сказал Шмыгаль.