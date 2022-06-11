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Кабмин одобрил законопроект о растаможке автомобилей черед "Дію"

Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Кабмин передаст законопроект в Верховную Раду
Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Кабмин передаст законопроект в Верховную Раду
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин на заседании 10 июня одобрил проект закона о растаможке автомобилей в приложении "Дія". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба правительства.

В ближайшее время Кабмин планирует передать документ в Верховную Раду.

"Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки – не более пяти минут", – сообщил он.

По его словам, законопроект устранит какие-либо схемы, коррупцию и манипуляции с ценами на авто при их растаможке. Также таможенники не будут влиять на формулу растаможки, так как ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность.

"Также наш законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для автомобилей с гибридными двигателями. В рамках Украинского зеленого курса — это и забота о нашей экологии, и более чистый воздух. [...] У нового сервиса фактически нет аналогов в мире и демонстрирует желание государства делать все максимально удобно и прозрачно для людей", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

Теги: Верховная Рада, автомобили, таможня, законопроект, Денис Шмыгаль, приложение Дія, Кабмин
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