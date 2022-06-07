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Для провоза топлива в Украину согласовали "зеленые коридоры" – Госпогранслужба

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Пограничники рассказали, что проверяют и пропускают бензовозы в Украину вне очереди
Пограничники рассказали, что проверяют и пропускают бензовозы в Украину вне очереди
Скриншот: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Пограничники и таможенники вне очереди пропускают бензовозы, которые выезжают в страны ЕС за топливом и везут его в Украину. Об этом сообщила 7 июня в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

"Зеленые коридоры" для этого согласовали со смежными странами, отметили в ГПСУ. 

"Автомобили с горючим проходят погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке, как со стороны соседней страны, так и в Украине. В случае накопления бензовозов на выезд из Украины совместно с Нацполицией их сопровождают в пункт пропуска и оформляют по отдельной полосе движения", – говорится в сообщении. 

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. 

29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.

11 мая в Офисе президента заявляли, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.

Кабмин на заседании 17 мая решил приостановить государственное регулирование цен на топливо в Украине, сообщила Свириденко.

Теги: бензин, импорт, Госпогранслужба, таможня, пограничники, ГПСУ, нефтепродукты
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