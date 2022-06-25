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Зеленский уволил послов в пяти странах

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Зеленский уволил послов в пяти странах, включая посла в Грузии, которого весной отозвал
Зеленский уволил послов в пяти странах, включая посла в Грузии, которого весной отозвал
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский указами от 24 июня уволил послов Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане.

Указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.

Так, Сергей Бурдиляк был уволен с должности посла Украины в Иране, Игорь Долгов – посла Украины в Грузии, Юрий Мушка – посла в Словакии, Инна Огнивец – посла в Португалии, Игорь Осташ – посла в Ливане.

Огнивец и Бурдиляк были назначены в 2015 году, Мушка и Осташ – в 2016-м, Долгов – в 2017-м, напоминает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, президент указами №444/2022 и №445/2022 назначил бывшего замглавы Службы внешней разведки Валерия Евдокимова послом Украины в Таджикистане, а посла в Австралии Василия Мирошниченко – послом в Новой Зеландии по совместительству.

Контекст:

1 марта Зеленский анонсировал отзыв украинских послов из Кыргызстана и Грузии из-за позиции властей этих стран в отношении вторжения РФ в Украину. 30 марта он сообщил, что отозвал украинских послов из Марокко и Грузии, потому что они не показали результатов в работе по отстаиванию интересов государства в условиях войны РФ против Украины.

23 апреля он сказал, что Украина вернет посла "в дружественную Грузию", как только почувствует поддержку со стороны лидеров грузинской власти.

Теги: Иран, Ливан, Грузия, Португалия, Австралия, Словакия, Новая Зеландия, Таджикистан, Владимир Зеленский, Игорь Долгов, посольство Украины, Юрий Мушка, Валерий Евдокимов, посол, послы
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