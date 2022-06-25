Зеленский уволил послов в пяти странах, включая посла в Грузии, которого весной отозвал Фото: president.gov.ua

Указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.

Так, Сергей Бурдиляк был уволен с должности посла Украины в Иране, Игорь Долгов – посла Украины в Грузии, Юрий Мушка – посла в Словакии, Инна Огнивец – посла в Португалии, Игорь Осташ – посла в Ливане.

Огнивец и Бурдиляк были назначены в 2015 году, Мушка и Осташ – в 2016-м, Долгов – в 2017-м, напоминает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, президент указами №444/2022 и №445/2022 назначил бывшего замглавы Службы внешней разведки Валерия Евдокимова послом Украины в Таджикистане, а посла в Австралии Василия Мирошниченко – послом в Новой Зеландии по совместительству.