Посол Украины в Германии намерен извиниться перед Шольцем. Зеленский и Кулеба были недовольны высказыванием о "ливерной колбасе"

Мельник сказал, что заявление о "ливерной колбасе" было дипломатически неуместным и оскорбило многих людей не только в Германии.

По словам посла, его слова вызвали недовольство президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы – он сказал, что президент "был не в восторге", объясняться пришлось и с главой МИД.

"Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, жалею", – отметил Мельник. Дипломат сказал, что еще не говорил об этом с канцлером, но надеется, что такая возможность будет. Посол хочет лично извиниться перед Шольцем.