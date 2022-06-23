Посол Украины в Германии намерен извиниться перед Шольцем. Зеленский и Кулеба были недовольны высказыванием о "ливерной колбасе"

Мельник сказал, что заявление о "ливерной колбасе" было дипломатически неуместным и оскорбило многих людей не только в Германии.
По словам посла, его слова вызвали недовольство президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы – он сказал, что президент "был не в восторге", объясняться пришлось и с главой МИД.
"Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, жалею", – отметил Мельник. Дипломат сказал, что еще не говорил об этом с канцлером, но надеется, что такая возможность будет. Посол хочет лично извиниться перед Шольцем.
Мельник публично критикует политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес Шольца из-за его отказа ехать в Украину.
"Играть в обиженную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник. Дипломат употребил немецкую идиому "beleidigte Leberwurst", что дословно переводится как "играть в обиженную ливерную колбасу" или просто "обиженная ливерная колбаса".
Заявление получило большой резонанс, но Мельник остался на посту и не сообщил, пришлось ли ему извиняться. Позже в интервью радиостанции Deutschlandfunk он отметил, что "дело не в том, обиделись вы или нет, а в том, поможете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти жизни".
Сам Шольц не стал отвечать на критику посла. Когда в интервью T-Online его спросили об этом заявлении, он сказал журналисту: "Я оставлю это на ваше усмотрение" – и призвал не придавать "повышенного значения каждому слову".