"Оскорбление для тысяч немецких семей". В Германии возмутились словами Мельника об украинских беженцах

Мельник 13 июня заявил, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, уезжают из Германии, так как "не чувствуют себя желанными гостями", и Берлину стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".
"Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности. Это просто неверно", – сказал Херрман.
Он подчеркнул, что жители Германии готовы помогать украинцам и спустя почти четыре месяца с начала полномасштабного вторжения России, а высказывания Мельника – "ерунда" и "оскорбление тысяч немецких семей, которые были и до сих пор готовы принять беженцев в свои дома".
По словам чиновника, большинство украинок, с которыми он общался в Германии, сказали, что их приняли "феноменально хорошо".
Он добавил, что многие уезжают в Украину, так как изначально бежали в панике, но теперь, понимая, что ситуация с безопасностью на западе Украины позволяет вернуться, хотят на родину.
С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну по состоянию на 16 июня покинули 7,7 млн человек, въехали обратно – около 2,6 млн. В Германии зарегистрировались около 780 тыс. украинцев, из них более 640 тыс. зарегистрировались, чтобы получить статус временной защиты. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 мая, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.