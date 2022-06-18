"Оскорбление для тысяч немецких семей". В Германии возмутились словами Мельника об украинских беженцах

По словам местных чиновников, большинство украинских беженцев считают, что их хорошо приняли в Германии Фото: depositphotos.com

Мельник 13 июня заявил, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, уезжают из Германии, так как "не чувствуют себя желанными гостями", и Берлину стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".

"Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности. Это просто неверно", – сказал Херрман.

Он подчеркнул, что жители Германии готовы помогать украинцам и спустя почти четыре месяца с начала полномасштабного вторжения России, а высказывания Мельника – "ерунда" и "оскорбление тысяч немецких семей, которые были и до сих пор готовы принять беженцев в свои дома".

По словам чиновника, большинство украинок, с которыми он общался в Германии, сказали, что их приняли "феноменально хорошо".

Он добавил, что многие уезжают в Украину, так как изначально бежали в панике, но теперь, понимая, что ситуация с безопасностью на западе Украины позволяет вернуться, хотят на родину.