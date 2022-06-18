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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оскорбление для тысяч немецких семей". В Германии возмутились словами Мельника об украинских беженцах

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По словам местных чиновников, большинство украинских беженцев считают, что их хорошо приняли в Германии
По словам местных чиновников, большинство украинских беженцев считают, что их хорошо приняли в Германии
Фото: depositphotos.com

Глава конференции министров внутренних дел ФРГ, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман возмущен заявлением посла Украины Андрея Мельника, что украинским беженцам в стране якобы не рады. Об этом он сказал в комментарии Neue Osnabrucker Zeitung 17 июня.

Мельник 13 июня заявил, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, уезжают из Германии, так как "не чувствуют себя желанными гостями", и Берлину стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".

"Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности. Это просто неверно", – сказал Херрман.

Он подчеркнул, что жители Германии готовы помогать украинцам и спустя почти четыре месяца с начала полномасштабного вторжения России, а высказывания Мельника – "ерунда" и "оскорбление тысяч немецких семей, которые были и до сих пор готовы принять беженцев в свои дома".

По словам чиновника, большинство украинок, с которыми он общался в Германии, сказали, что их приняли "феноменально хорошо".

Он добавил, что многие уезжают в Украину, так как изначально бежали в панике, но теперь, понимая, что ситуация с безопасностью на западе Украины позволяет вернуться, хотят на родину.

Контекст:

С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну по состоянию на 16 июня покинули 7,7 млн человек, въехали обратно – около 2,6 млн. В Германии зарегистрировались около 780 тыс. украинцев, из них более 640 тыс. зарегистрировались, чтобы получить статус временной защиты. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 мая, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.

Теги: Германия, беженцы, ФРГ, Андрей Мельник, украинцы
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