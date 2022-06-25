ГОРДОН
 
 
МИР

В Грузии снова прошел массовый антиправительственный митинг. К протестующим обратились Зеленский и Арахамия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Митингующие потребовали отставки правительства Грузии
Митингующие потребовали отставки правительства Грузии
Фото: EРА

24 июня в столице Грузии Тбилиси прошел еще один массовый антиправительственный митинг, организованный движением "Сирцхвилиа" (в переводе с грузинского означает "Позор"). Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

На акцию вышли тысячи людей, речь о студентах 15 вузов, пишет издание. Этот митинг провели под лозунгом "Грузия без олигархического управления", он является продолжением массовой акции "Домой, в Европу", которая прошла 20 июня. 

Sova отмечает, что сегодня митингующим показали обращение президента Украины Владимира Зеленского и главы пропрезидентской фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давида Арахамии. 

https://www.facebook.com/sovanews/videos/1166545513927735/

Ролики опубликовали также в Facebook "Сирцхвилиа". 

"Я хочу, чтобы все меня сегодня услышали. Мы свободные люди и свободные страны, и это навсегда. Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против России. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны, и наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, как Абхазия и Южная Осетия – ваша земля. Если кто-то хочет об этом забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним. Мы будем рядом. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы – на этом пути. Идите – мы вам поможем! Украина и Грузия вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине!" – сказал Зеленский, закончив обращение на грузинском. 

https://www.facebook.com/shamemovement/videos/968834717140601/

Арахамия начал свое обращение на грузинском, заявив, что Грузия обязательно будет в Европе. 

"Украина, наша команда, сегодня делает все, чтобы Грузия присоединилась к большой европейской семье, – продолжил он на русском. – Очень обидно сегодня осознавать, что все грузины стали заложниками одного олигарха. Кстати, все члены его семьи живут в Европейском союзе, а грузины теряют шанс и должны сегодня ожидать. Я надеюсь, что грузины дадут правильную оценку действиям своего правительства".

https://www.facebook.com/shamemovement/videos/546487883846143/

Имени олигарха нардеп не назвал, но он уже ранее озвучивал такую точку зрения и говорил, что речь о бизнесмене Бидзине Иванишвили

После показа обращений протестующие объявили свои требования к власти. Их озвучил, как и 20 июня, лидер "Сирцхвилиа" Шота Дигмелашвили, пишет грузинская служба "Радио Свобода"

Митингующие требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и создания правительства Национального согласия, которое выполнит рекомендации Еврокомиссии, касающиеся евроинтеграции Грузии. На выполнение требований дали неделю, следующую акцию анонсировали на 3 июля. 

"Если Бидзина Иванишвили лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше, чем сегодня, чем было 20 июня, и мы покажем гнев грузинского народа. До этого мы придем везде, мы придем в каждый город, в каждое село. Мы убедим народ, в чем состоит путь к спасению Грузии. 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется", – сказал Дигмелашвили. 

Как пишет Sova, в правящей партии Грузии "Грузинская мечта" исключают, что Иванишвили попадет под действие закона об олигархах, если такой примут в стране. Глава политсилы Ираклий Кобахидзе допускает, что такой закон могут не принимать, "если он не нужен". В противном случае, говорит он, в Грузии могут написать свой закон об олигархах или скопировать украинский

Sova напоминает, что в резолюции от 9 июня Европарламент назвал Иванишвили  олигархом и призвал ввести санкции, но Гарибашвили говорит – "нужны обоснованные аргументы, а не политические оценки". Он не считает Иванишвили олигархом. 

"Господин Бидзина Иванишвили является основателем нашей партии, он был премьер-министром. Его личный авторитет и роль, которую он сыграл в политике, огромны с точки зрения развития нашей страны", – заявил премьер. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова. 

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.

После этого, 20 июня, грузины вышли на антиправительственный митинг, участники которого создали движение "Домой в Европу". Дигмелашвили предупредил, что невыполнение властями требований митингующих повлечет массовые акции протеста. "Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу", – сказал он. 

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата и пока не стали давать такой статус Грузии. Лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Абхазия, Южная Осетия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Бидзина Иванишвили, Грузинская мечта, Давид Арахамия, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (749258)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (184913)
3
Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем (116358)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (110769)
5
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (100804)
6
Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича (94517)
7
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (77698)
8
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (73286)
 
 
 
 