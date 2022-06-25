В Грузии снова прошел массовый антиправительственный митинг. К протестующим обратились Зеленский и Арахамия

На акцию вышли тысячи людей, речь о студентах 15 вузов, пишет издание. Этот митинг провели под лозунгом "Грузия без олигархического управления", он является продолжением массовой акции "Домой, в Европу", которая прошла 20 июня.

Sova отмечает, что сегодня митингующим показали обращение президента Украины Владимира Зеленского и главы пропрезидентской фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давида Арахамии.

Ролики опубликовали также в Facebook "Сирцхвилиа".

"Я хочу, чтобы все меня сегодня услышали. Мы свободные люди и свободные страны, и это навсегда. Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против России. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны, и наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, как Абхазия и Южная Осетия – ваша земля. Если кто-то хочет об этом забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним. Мы будем рядом. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы – на этом пути. Идите – мы вам поможем! Украина и Грузия вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине!" – сказал Зеленский, закончив обращение на грузинском.

Арахамия начал свое обращение на грузинском, заявив, что Грузия обязательно будет в Европе.

"Украина, наша команда, сегодня делает все, чтобы Грузия присоединилась к большой европейской семье, – продолжил он на русском. – Очень обидно сегодня осознавать, что все грузины стали заложниками одного олигарха. Кстати, все члены его семьи живут в Европейском союзе, а грузины теряют шанс и должны сегодня ожидать. Я надеюсь, что грузины дадут правильную оценку действиям своего правительства".

Имени олигарха нардеп не назвал, но он уже ранее озвучивал такую точку зрения и говорил, что речь о бизнесмене Бидзине Иванишвили.

После показа обращений протестующие объявили свои требования к власти. Их озвучил, как и 20 июня, лидер "Сирцхвилиа" Шота Дигмелашвили, пишет грузинская служба "Радио Свобода".

Митингующие требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и создания правительства Национального согласия, которое выполнит рекомендации Еврокомиссии, касающиеся евроинтеграции Грузии. На выполнение требований дали неделю, следующую акцию анонсировали на 3 июля.

"Если Бидзина Иванишвили лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше, чем сегодня, чем было 20 июня, и мы покажем гнев грузинского народа. До этого мы придем везде, мы придем в каждый город, в каждое село. Мы убедим народ, в чем состоит путь к спасению Грузии. 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется", – сказал Дигмелашвили.

Как пишет Sova, в правящей партии Грузии "Грузинская мечта" исключают, что Иванишвили попадет под действие закона об олигархах, если такой примут в стране. Глава политсилы Ираклий Кобахидзе допускает, что такой закон могут не принимать, "если он не нужен". В противном случае, говорит он, в Грузии могут написать свой закон об олигархах или скопировать украинский.

Sova напоминает, что в резолюции от 9 июня Европарламент назвал Иванишвили олигархом и призвал ввести санкции, но Гарибашвили говорит – "нужны обоснованные аргументы, а не политические оценки". Он не считает Иванишвили олигархом.

"Господин Бидзина Иванишвили является основателем нашей партии, он был премьер-министром. Его личный авторитет и роль, которую он сыграл в политике, огромны с точки зрения развития нашей страны", – заявил премьер.