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Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное

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Украина стремится в ЕС десятки лет. На фото 22 ноября 2014 года в Киеве, начало Евромайдана
Украина стремится в ЕС десятки лет. На фото – 22 ноября 2014 года в Киеве, начало Евромайдана
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером 23 июня Украина, а вместе с ней и Молдова, получила долгожданный статус кандидата в члены Европейского союза. Заявку подавала также Грузия, но лидеры ЕС решили пока не давать стране кандидатство, признав ее европейскую перспективу. И Украина, и Молдова получили этот статус со списком условий, которые необходимо выполнить для перехода к следующему этапу переговоров о евроинтеграции. Что изменится в Украине и как долго государство может ждать вступления в ЕС – в публикации "ГОРДОН".

Немного из истории вопроса, или "Ждали этого 120 дней и 30 лет"

История отношений независимого Украинского государства и Евросоюза начинается в 1994 году. Тогда недавно получившая независимость Украина заключила с ЕС соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Через три года состоялся первый саммит Украина – ЕС. Через год в Вене состоялся второй такой саммит. На нем лидеры назвали стратегическим и уникальным партнерство Украины и ЕС, а также обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины. 

"Украина впервые заявила о стремлении на ассоциированных правах взаимодействовать с Европейским союзом, а ЕС принял во внимание соответствующие положения Стратегии интеграции Украины в Европейский союз, утвержденную указом президента Украины 11 июня 1998 года", – говорится в сообщении МИД. 

Еще почти через 10 лет начались переговоры о Соглашении об ассоциации, в 2012 году они завершились, стороны парафировали соглашение. В 2013 году теперь уже беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и его правительство приостановили процесс подписания документа, из-за чего начался Евромайдан.

Янукович после волны протестов был признан самоустранившимся с должности и в начале 2014 года бежал из Украины. В том же году Россия оккупировала Крым и начала агрессию на востоке Украины. В стране избрали новую власть, представители которой – премьер-министр Арсений Яценюк и пятый президент Петр Порошенко – подписали Соглашение об ассоциации. Через три года соглашение вступило в силу, заработал безвизовый режим между Украиной и ЕС. 

В 2022-м Россия полномасштабно вторглась в Украину.

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. Вскоре такие же заявки подали Грузия и Молдова. 

После этого произошло несколько исторических событий. В марте Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а неформальный саммит лидеров ЕС, который прошел в Версале, принял решение, которое, как объясняли в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вышла объявлять это решение в одежде цветов флага Украины. "Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой", – написала она в Twitter после брифинга.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата и пока не стали давать такой статус Грузии. 

Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за это решение. Он отметил, что получение кандидатства – это победа для Украины. 

"Ждали 120 дней и 30 лет… А потом победим врага и будем отдыхать. А может, сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", – заявил он в видеообращении, обнародованном в Instagram. 

Прорыв в сознании ЕС

На саммите в Версале, как пишет "Европейская правда", произошел прорыв в сознании ЕС. Предыдущие годы, когда Украина декларировала свое стремление в ЕС, лидеры союза не признавали на официальном уровне, что это достижимая цель. Именно решение саммита в Версале стало фундаментом для вчерашнего успеха, объясняет редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. 

Вместе с тем, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала Украине

  • принять и внедрить законодательство о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных качеств в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидата в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • обеспечить дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне, посредством упреждающих и эффективных расследований, а также заслуживающего доверия послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем утверждения определенного победителя конкурса, а также запустить и завершить процедуру отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
  • обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); принять всеобъемлющий стратегический план реформы всего правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины;
  • внедрить антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным образом с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;
  • бороться с влиянием корыстных интересов, приняв закон о СМИ, который приводит законодательство Украины в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и наделяет полномочиями независимого регулятора СМИ;
  • завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и принять незамедлительные и эффективные механизмы реализации.

Оценка выполнения этих условий будет проведена до конца года. 

В решении саммита ЕС, принятом 23 июня, говорится, что Еврокомиссия будет информировать Европейский совет о выполнении этих условий. 

"Совет примет решение о дальнейших шагах после полного выполнения всех этих условий", – подчеркивается в выводах саммита. 

Почему Украина – не Турция или страны Западных Балкан

Перед началом саммита ЕС глава правительства Албании Эди Рама предостерегал Украину от преждевременного оптимизма. 

"Северная Македония является кандидатом на вступление 17 лет, Албания – восемь лет. Поэтому: добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь – дать статус кандидата, но я надеюсь, что у украинского народа не будет иллюзий по этому поводу", – сказал он вчера утром в Брюсселе (он приехал на саммит ЕС – Западные Балканы).

Рама жестко раскритиковал страны ЕС, так как его государство и Северная Македония не могут продолжить процесс евроинтеграции из-за позиции другого члена ЕС – Болгарии, ветировавшей начало переговоров по Северной Македонии. Албания тоже страдает от этого, так как процессы вступления двух стран в ЕС связаны. 

Однако после этого Европарламент принял резолюцию, в которой призвал разблокировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, а 24 июня парламент Болгарии снял вето на начало переговоров, пишет "Сега"

Украину, у которой периодически возникают споры со страной ЕС Венгрией, не стоит сравнивать в этой ситуации с Северной Македонией, считает Сидоренко. Во-первых, компромисс возможен, во-вторых, споры относительно языкового закона "политически интересны" нынешнему премьеру Венгрии Виктору Орбану ради "подогревания электората", считает журналист. 

Дольше остальных стран в статусе кандидата находится Турция. Она получила кандидатство в 1999-м, спустя 12 лет после подачи заявки на членство. Причины задержки вступления страны в ЕС нерелевантны для Украины, к тому же, после подачи ею заявки в союз вступили 16 государств, подчеркивает Сидоренко. 

Что изменится для Украины после получения кандидатства?

Подробное разъяснение 19 июня публиковал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сам статус Украине не "подарен", так как за последние годы государство провело большую работу по реформированию (Соглашение об ассоциации выполнено примерно на 70%), подчеркнул премьер. 

По его словам, для Украины получение статуса повлечет такие последствия: 

  • юридическое закрепление европейского будущего. Это означает, что Украина не просто потенциально когда-нибудь может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен, и она отвечает уже значительному количеству выдвигаемых к кандидатам критериев;
  • подготовка к членству предусматривает завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер. Планируется, что в этом Украину постоянно будет поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь;
  • Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых для стран ЕС и для государств со статусом кандидата на членство. Украина как страна-кандидат будет иметь более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политики ЕС;
  • получив статус-кандидата и начав движение к членству, Украина станет более привлекательной для инвесторов. Бизнес-климат будет приближаться к условиям, как в странах ЕС – инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес – защищенным. Привлекательность для инвесторов также потребует надежных гарантий безопасности после победы над Россией;
  • Украине будет доступна финансовая помощь для стран, готовящихся к вступлению в ЕС (Инструмент предвступительной помощи, IPA). Такая помощь может быть предоставлена через гранты, инвестиции или в качестве технической помощи;
  • аккумулируя средства для восстановления Украины через специальный трастовой фонд солидарности, ЕС будет относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а как к инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС.
Скриншот: Денис Шмигаль / Facebook
Скриншот: Денис Шмигаль / Facebook

Прогнозы по срокам вступления в ЕС 

Украина хочет выполнить все рекомендации до конца года, говорила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина за день до начала саммита ЕС. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Сидоренко объясняет, что оценка выполнения условий, которую Еврокомиссия проведет в этом году, будет первой, но, скорее всего, не последней. Месяцы займет и принятие ряда законодательных актов, в частности – о национальном меньшинстве, пишет он. 

"Самым оптимистичным сценарием даты, когда ЕС даст согласие на начало переговоров о вступлении, представляется июньский саммит 2023 года. Это – в случае, если власть будет действительно нацелена на проведение реформ. Ну и самое главное требование: к этому времени должна завершиться активная фаза войны и должно быть снято военное положение как минимум в Киеве и на большей территории государства. Официально такое требование не выдвигается, но на практике без этого начало переговоров кажется малореальным", – считает Сидоренко.

Источники "Европейской правды" в ЕС считают, что процесс евроинтеграции Украины может завершиться к 2030 году. Эта цель – амбициозна, но реальна, пишет издание. 

В любом случае, эти сроки связаны с условием, не зависящим от Украины. Как пишет Сидоренко, перед расширением ЕС намерен провести внутреннюю реформу, о которой уже заявляют европейские политики – отказаться от принципа единства в пользу квалифицированного большинства при принятии решений на уровне ЕС. 

После этого союз может провести волну расширения, в которую, возможно, попадет и Украина. 

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