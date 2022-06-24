Еврокомиссия готовит пакет финансовой помощи Украине на €9 млрд

"Комиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой исключительной макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд в 2022 году", – говорится в сообщении.

Европейский совет призвал Еврокомиссию оперативно представить свои предложения в консультации с международными партнерами, организациями и экспертами о поддержке восстановления Украины.